Ne kafa, ne vicdan

Bir dönem MHP Kars Milletvekili olan Gürcan Dağdaş, anayasa maddelerinin son oylamasından önce uzunca bir mektup yazarak önceki maddelere evet oyu veren Devlet Bahçeli ile yanındakilere seslendi ve son oylamada hayır oyu kullanmalarını istedi...

Bunu alenen söylemedi ama Atsız Hoca'nın "Bozkurtların Ölümü" adlı eserinden örnekler vererek ifade etmeyi seçti...

Dağdaş MHP'de uzun süre Devlet Bey'in başdanışmanı olarak görev yapmıştı. Lidere yakınlığı hazmedilemediği için Bahçeli'ye merbut bazıları tarafından gammazlanınca da görevi bırakmıştı...

Gürcan Bey'in gönderdiği mektup 22 kadar MHP'li de makes bulmamış olmalı ki son oylamada 339 kabul oyu çıktı. 317'lik AKP grubuna ek olarak demek ki 22 oy Bahçeli ve etrafı tarafından ülkeyi referanduma götürsün diye verilmişti...

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Dağdaş'ın mektubuna gelince...

Birçok örnek verip hatırlatma yaptıktan sonra bir de şu uyarıya yer vermişti:

-Başkanlık teklifi, federasyonun cümle kapısıdır. Kaldı ki, mevcut anayasayı tanımayanın, yarın yeni anayasanın sınırlarının içinde kalmasının hiçbir garantisi yoktur. Anayasanın ilk dört maddesinin garantiye alınması gibi bir güvencenin, kıymetinin olmadığı, düne bakıldığında ayan beyan ortadayken, bunun üzerinden yıkım projesini görmemek, ülkücünün ferasetine sığmaz...

Tek adamlık rejimini getiren değişikliğe oy veren 22 kişinin ülkücülükten bînasip olmaları, tavırlarının ülkücünün ferasetine değil, olsa olsa kabul oyu verenlerin ferasetine halel getirmiş olmalıdır..

AKP, Fransız Ulusal Cephe benzerliği

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Çok kimse hatırlamaz; Fransa'da aşırı milliyetçilerin toplandığı Ulusal Cephe Partisi'nin eski başkanı Jean Marie Le Pen başarılı olamadı ve partisinin taraftar kitlesini büyütemedi.

Parti bugün kızı Marine Le Pen'in yönetiminde. Kadın başkan ulusalcı kitleyi büyütme gayretinde ama koşullar onu da taraftar toplamakta başarısız kılıyor.

Marine Le Pen avukat, mesleğinde oldukça başarılı, hitabet kabiliyetine sahip. Buna rağmen taraftar kitlesini büyütemiyor çünkü babası vaktiyle faşist damgası yemişti; bugün Fransız halkı Ulusal Cephe'yi faşist bir hareket sayıyor ve onun ileri taşınmasına katılmıyor.

Buna neden değindim onu da söyleyim; anayasa değişikliğiyle yeni bir rejimi ülkeye monte etmeye çalışan AKP için de büyük bir kitle "Faşist parti oldu" demeye başladı. Öyle görünüyor ki bir süre sonra AKP de Marine Le Pen'in Ulusal Cephe Partisi'ne benzeyecek ve taraftar kitlesi hızla küçülecek...

İnşâllah o günleri de göreceğiz!

Erlerin ne günahı var

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15 Temmuz ayaklanmasına katılan rütbeli rütbesiz askerlerin yargılanmalarına başlandı.

Askerlerin 28'i rütbeli, 34'ü er...

Rütbeli 28 askerin tutuklu, 34 erin tutuksuz yargılandığı iddianamede sanıkların tümü için 4 ayrı suçtan ceza isteniyor.

İsnat edilen suç, anayasal düzeni, TBMM'yi ve hükûmeti

ortadan kaldırmaya teşebbüs. Dolayısıyla sanıklar hakkında üç kez ağırlaştırılmış müebbet cezası isteniyor.

Ayrıca iddianamede aynı sanıklar hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım etmek suçlarından da 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilebileceği belirtiliyor...

Değerli okurlar; haklarında dava açılan erlerin bir kısmı halen Fırat Kalkanı operasyonlarına katılıyor. Aralarında belki de şehit düşenler var. Bu askerlere yurt dışında oldukları için tebligat yapılabilmiş değil. Haklarındaki işlem gelirlerse yapılabilecek...

Tabii şehit düşerlerse haklarındaki dava da düşecek...

Vatani görevini canı pahasına yapan askerlerin 15 Temmuz kalkışmasına emir komuta zinciri yüzünden katılmalarından başka ne günahları var...

Erlerin iddianameden çıkarılmaları, ya da davadan vareste tutulmaları kadirşinslık olacaktır. Böyle bir hakça karar yüreklere su serpecektir!

İNCİ GİBİ LAF

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Zaten böyle bir şey olmasa biz de böyle bir şeyin içinde olmayız onu da çok açık söyleyeyim... (Söyleyeni tahmin edin.)