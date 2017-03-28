Oğan'a yapılan saldırıya Yozgat Valisi'nden skandal yorum

MHP Genel Başkan Adayı Oğan'ın Yozgat'ta uğradığı saldırıya ilişkin Vali'den skandal bir açıklama geldi.

Hükümete yakınlığı ve Atatürk'e yaptıkları hakaretlerle tanınan Akit TV'ye bağlanan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan ve Çağrı Türkeş'e yapılan saldırıyı değerlendirdi.

Vali, olaylarda herhangi bir ihmal olmadığı iddiasında bulunarak, saldırgan grup için "demokratik haklarını kullandılar" açıklaması yaptı.

Vali'nin sözlerine tepki gösteren Oğan, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: