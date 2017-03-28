Bugünkü YENİÇAĞ »

Oğan'a yapılan saldırıya Yozgat Valisi'nden skandal yorum

»
Oğan'a yapılan saldırıya Yozgat Valisi'nden skandal yorum
MHP Genel Başkan Adayı Oğan'ın Yozgat'ta uğradığı saldırıya ilişkin Vali'den skandal bir açıklama geldi.

Hükümete yakınlığı ve Atatürk'e yaptıkları hakaretlerle tanınan Akit TV'ye bağlanan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan ve Çağrı Türkeş'e yapılan saldırıyı değerlendirdi.

Vali, olaylarda herhangi bir ihmal olmadığı iddiasında bulunarak, saldırgan grup için "demokratik haklarını kullandılar" açıklaması yaptı.

Vali'nin sözlerine tepki gösteren Oğan, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

İlgili Haberler
Oğan: Saldırının failleri Sadir Durmaz ve Şefkat Çetin'dir!Sinan Oğan: AKP'ye tetikçilik yapmaya utanmıyor musunuz?Sinan Oğan'a yapılan taşlı sopalı saldırıdan şok görüntüler
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 2
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Naylon poşet devri bitiyorNaylon poşet devri bitiyorOğan'a yapılan saldırıya Yozgat Valisi'nden skandal yorumOğan'a yapılan saldırıya Yozgat Valisi'nden skandal yorumAtatürk büstüne çirkin saldırıAtatürk büstüne çirkin saldırıTürkiye'de antidepresan kullanımı arttıTürkiye'de antidepresan kullanımı arttıDiyarbakır'da sokağa çıkma yasağıDiyarbakır'da sokağa çıkma yasağıEmekli Yarbay'dan, Çakıcı’ya ziyaretEmekli Yarbay'dan, Çakıcı’ya ziyaretSuriyeliler için açılan o merkezlere kapatma kararıSuriyeliler için açılan o merkezlere kapatma kararıİsyancı Said'i bölüşemiyorlar (1)İsyancı Said'i bölüşemiyorlar (1)Altının onsu son 1 ayın zirvesindeAltının onsu son 1 ayın zirvesindeDomatesin içinden öyle bir şey çıktı kiDomatesin içinden öyle bir şey çıktı ki
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti