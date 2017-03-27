Sinan Oğan: AKP'ye tetikçilik yapmaya utanmıyor musunuz?

MHP Genel Başkan adayı Oğan, Yozgat'ta kendisine yapılan saldırının ardından çok sert bir açıklama yaptı. MHP Genel Merkezi'ni hedef alan Oğan, "AKP'ye tetikçilik yapmaya utanmıyor musunuz?" dedi.

Yozgat'ta MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan ve beraberindekilere 150 kişilik bir grup tarafından saldırıda bulunulmuştu. Devlet Bahçeli lehine slogan atan saldırgan grup ve Oğan'ın destekçileri arasında çıkan arbedede 2 sivil polis yaralanmıştı.

Olayın yatışmasının ardından toplantı yapacağı salonda çok sert bir açıklama yapan Sinan Oğan; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurttaş ve MHP Genel Merkezi'ni hedef aldı.

İşte Oğan'ın açıklamaları:

OSMANLI OCAKLARI'NDAN TOPLADIKLARI ÇAPULCULARDAN MI KORKACAĞIZ?

Misafirperverliğine, Yozgat’ın Ülkücü ahlak ve edebine sığmayacak bir davranışla karşı karşıya kaldık. Bunlar bizi yıldıracak mı zannediyorlar? Bunlar bizi korkutacaklar mı zannediyorlar? Sağdan soldan, Osmanlı Ocakları’ndan topladıkları birkaç tane çapulcuyla bizi korkutacaklarını mı sanıyorlar? PKK’lılar bize saldırdı, göğsümüzü PKK’nın kurşununa hedef verdik korkmadık, 60’ınız birden Meclis’te saldırdınız korkmadık, sizden mi korkacağız!

KENDİ MEMLEKETİNDE ADALETİ SAĞLAYAMAYAN ADALET BAKANI OLAMAZ

Hollandalı Bekir’e sesleniyorum; Ey Hollandalı Bekir! Bu ne rezalettir! Nerde adalet! Sen Adalet Bakanısın. Ey Hollandalı Bekir, Hollandalıları göndermişsin burada salonu basmaya çalışıyorsun. Kendi memleketinde adaleti sağlayamayan bir Adalet Bakanı olamaz.

AKP'YE TETİKÇİLİK YAPMAK ŞEHİTLERİN KANINI SIZLATMAKTIR

2 gündür bölgede bu işlerin organizasyonunu yapan Fransız Sadir kendin gelsene! Garibanın çocuğunu gönderip AKP’ye tetikçilik yapmak 5 bin şehidin kemiklerini sızlatmaktır. Türk milliyetçilerini veyahutta Türk milliyetçisi geçinenleri AKP’ye tetikçilik yaptırmaya utanmıyor musunuz!

Buradan Yozgat’ın Valisi’ne sesleniyorum, Bakanların peşine dolaşacağına ey Kemal Yurtaş, gel burada emniyet tedbirlerini al. Emniyet Müdürü nerdesin? Gel burada tedbir al. Bakanların önünde takla atmayacaksınız. Yoksa burası dağ başı mı? Memlekette herkes kendi tedbirini kendisi mi alacak? Bunu bilelim. Evelallah kendi tedbirimizi kendimiz alırız.