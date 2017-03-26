Sinan Oğan'a yapılan taşlı sopalı saldırıdan şok görüntüler

MHP Genel Başkan adayı Oğan'ın Yozgat'taki toplantısına saldırıda bulunuldu. 150 kişilik bir grup, Oğan ve Oğan'ı destekleyenlere saldırdı. Taşların, sopaların, yumrukların konuştuğu kavgada 2 sivil polis yaralandı.

150 kişilik bir grup MHP Genel Başkan adayı Dr. Sinan Oğan'ın Yozgat'taki toplantısına saldırdı. Saldırının ardından açıklama yapan Oğan, “Saldırıyı Bekir Bozdağ, Vali, E. Müdürü ve S. Durmaz ortak planladı” dedi.

Sinan Oğan, özel bir minibüsle, konuşma yapacağı salonun önüne geldi. Oğan araçtan inmek üzereyken, taraftarları ‘Bozkurt Sinan’, toplanan MHP’li gençler ise ‘Hareketin lideri Devlet Bahçeli’ sloganı atmaya başladı. Bu sırada ‘torpil’ denilen küçük çaplı ses bombaları patladı. Gerginlik büyürken, gruptakiler arasında sopaların da kullandığı kavga çıktı. Kavgayı ayırmak isterken araya giren sivil polislerden 2’si, aldıkları yumruk darbeleri sonucu yere yığıldı. Hafif yaralanan polisler, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Salon önünde daha önce güvenlik tedbiri alan Çevik Kuvvet’in müdahalesi sonucu kavga daha fazla büyümeden engellendi. Karşılıklı sloganların devam ettiği salon önünde polis MHP’lileri uzaklaştırmak için biber gazı sıktı. Rüzgarın ters esmesi sonucu gazdan daha çok polisler etkilendi.

OĞAN'DAN ÇOK SERT TEPKİ

Yapılan saldırıya MHP Genel Başkanı Sinan Oğan'dan da çok sert tepki geldi. Oğan, “Saldırıyı Bekir Bozdağ, Vali, E. Müdürü ve S. Durmaz ortak planladı” dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Oğan, şu ifadeleri kullandı:

SALDIRI SİNAN OĞAN'A DEĞİL, 'HAYIR' DİYENLEREDİR

Saldırının amacı ülkücüler arasına kan davası sokarak Hayırcı Türk milliyetçilerini sandığa gitmekten vazgeçirmek. Bu oyuna gelmeyeceğiz!

Yozgat emniyetinde saldırı istihbaratı olduğu halde yeterli tedbir aldırılmadı. Vali Kemal Yurtnaç ve Emniyet müdürü bilgi sahibiydi.

Devlet desteğinde Hayırcılara saldırıların olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bu diktatörlük kurulma çabası değil de nedir?

Konferansın yapılacağı bina etrafında görevini yapmaya çalışan az sayıdaki polise teşekkür ederim. Yaralanan polisimize geçmiş olsun.

KIZIMIN BİR DAMLA GÖZ YAŞINA DEĞMEZSİNİZ

Yozgat Valisi ve Emniyet müdürü evet kampanyası yürüten bakanların peşine takılıp siyasi taklalar atacağına işini yapsın.

Bu saldırının hedefi Sinan Oğan değil Hayır diyenlerdir. Bu saldırının hedefi Türk demokrasisidir.

Gittiği kreşte bile arkadaşlarına Bozkurt yapmayı öğreten, saldırı sırasında araçtaki 7 yaşındaki kızımın bir damla göz yaşına değmezsiniz

Eyyy @ahmethc Hayır dediğimiz için Bozok diyarında da saldırıya uğradık. Cesaretinizi toplayıp ne zaman mikrofon uzatacaksınız?

SALDIRI İSTİHBARATI VALİ'DE DE, EMNİYET MÜDÜRÜNDE DE, HOLLANDALI BEKİR'DE DE VARDI

Saldırı istihbaratı, Emniyet müdüründe, Vali'de ve Hollandalı Bekir'de vardı. Saldırı videosunda polis önlemi görüyor musunuz?

Saldırı istihbaratı alındığı halde tedbir almayıp saldırıya göz yuman Yozgat Valisi, emniyet müdürü ve Hollandalı Bekir suç ortağıdır.

Yeterli tedbir alınmayarak saldırganların saldırısına adeta göz yumulmuştur. Saldırı tarafımızdan püskürtüldükten sonra çevik devreye girdi.

Aracımıza yapılan saldırıda saldırganların silahlı olduğunu net bir şekilde ben gördüm. Geri püskürtülünce silah kullanamadılar.

HÜKÜMET 'HAYIR' ÇIKACAĞINI GÖRDÜ REFERANDUMU ERTELEMEYE ÇALIŞIYOR

Hükümet Hayır çıkacağını artık net bir şekilde görüyor. Kan döktürerek olayların büyümesi ve referandum erteletilmeye çalışılıyor.

Bu karanlık emellere meydan vermeyeceğiz. Sükunetimizi koruyacağız ve Allahın izniyle de Hayır'ı çıkartacağız...

Bu karanlık plan Hollandalı Bekir'in onayı ve maalesef ki taşeronluğa soyunanların desteği ile hayata geçirilmek isteniyor...