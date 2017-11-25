Okutan: "Telefon görüşmesinden başarı çıkarmak algı operasyonudur"

İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Erdoğan-Trump görüşmesini değerlendirdi. Okutan, ”Trump ile yapılan telefon görüşmesinden başarı çıkarılması yandaş basının basit bir algı operasyonudur” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesini değerlendirdi.

İkili arasındaki görüşmenin yandaş medyada servis edilme şekline tepki gösteren Okutan, AKP hükümetinin Suriye politikasını eleştirdi.

İşte Okutan’ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar:

“Yandaş basının manşetlerden ve ekranlardan hava basmasına aldırmadan şimdi hep birlikte olanları hatırlayalım: Gelinen noktada Suriye’de hangi ad altında olursa olsun bir YPG özerk yönetimi olacak mı? Olacak!

Önce ABD’nin "Eğit- Donat Projesi" ve sonra doğrudan Rusya ve ABD'nin desteği ile bir YPG ordusu oluşturuldu mu? Oluşturuldu!

Sonuçta PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD ve YPG'nin kontrol ettiği bir bölge oluşturuldu mu? Oluşturuldu!

“ZARRAB MESELESİ” MASADA TUTULARAK DAHA NE TAVİZLER ALINACAK?

Şimdi Trump görüşmesinden zafer çıkaranlara hep birlikte soralım:

1- ABD bütün bu desteği kesecek ve o bölgeden çekilecek mi?

2- Verilen üç bin TIR dolusu silah geri alınacak mı?

3- YPG Membiç'den ayrılarak, Fırat’ın ötesine çekilecek mi?

4- Süleyman Şah Türbesi tekrar yerine nakledilecek mi?

5- Batı’nın “şeytanlaştırma” oyunu sahneye konularak ve ABD’nin “Zarrab meselesi” masada tutularak Türkiye daha hangi tavizleri vermeye zorlanacak?

Oysa her şey milletimizin ve hatta dünyanın gözü önünde cereyan etti ve biz bu filmi daha önce gördük:

Ülke dışındaki vatan toprağımız Süleyman Şah Türbesi’nin taşınması bir başarıymış gibi gösterildi.

YPG ve diğer terörist unsurlar için geliştirilen "Eğit-Donat Projesi" övünülerek aktarıldı.

DIŞ POLİTİKADAKİ ŞAHSİ HATALARIN SİYASİ BİR FATURASI OLMAYACAK MI?

Başarısız, beceriksiz ve basiretsiz iktidara milletimiz adına soruyoruz:

1- Sonuçta kim kazandı? Dahası madem bu noktaya gelinecekti bütün bu yaşananlara değer miydi?

2- Artık bu şahsi hataların bedelini neden her seferinde milletimiz ödüyor? Bütün bu hataların bir siyasi faturası olmayacak mı?

3- Yıllar yılı bu vahim hataları yapanların ve ülkemizin başına türlü belalar açanların halen yüzsüz yüzsüz aramızda dolaşması, nasıl bir devlet yönetim anlayışıdır?

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi devlet aklı devreye girmeli; “Zarrab” meselesinin ve Batı’nın “şeytanlaştırma” oyununun ülkemize zarar vermesi, ne pahasına olursa olsun önlenmelidir.