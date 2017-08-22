Koray Aydın 'Yeni Parti'de

Koray Aydın, Meral Akşener ve Ümit Özdağ ile Yeni Parti'de siyasete devam etme kararını düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Basın toplantısında Yeni Parti'nin lideri Akşener de hazır bulundu.

Meral Akşener’in de hazır bulunduğu bir toplantı ile basın açıklaması yapan Koray Aydın MHP’den istifa ederek yeni partiye geçeceğini açıkladı.

Basın toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Koray Aydın’ın mikrofona geçmesi ile başladı.

İşte Aydın’ın o açıklamaları:

"Sesime kulak kesilen herkesi hürmetle selamlıyorum. Biz Ülkücülerin mücadelesi milletin yüceltilmesi mücadelesidir bu her çıkarın üzerindedir. Ben bütün ömrümü Alparslan Türkeş’in yanında geçirmiş bir kardeşinizin. MHP’nin gençlik kollarından başlayarak hemen her yerde görev almış biriyim. MHP ve Ülkücü hareketin kuruluş değerleri mevcut yönetim yüzünden zarar görmüştür.





"BU HAREKETE OMUZ VERMEK MİLLİ BİR DAVADIR"



Milliyetçi Harekt Partisi olağanüstü kurultay kongresi süreci tarihe kara bir sayfa olarak geçti. İlçe düzeyinde bile muhalif isimlere tahammül gösterilmedi. Bir ilimizin kongresi iki kere tekrarlandı, seçilmiş adaylar ya istifa etti yada ettirildi. Kısacası kimsenin yapamadığı Ülkücü kıyımı yaşandı. Şairin de dediği gibi "Ülkücüler öz yurdunda garip öz vatanında parya oldu."

MHP’de de artık tek adam yönetimi kalıcı hale gelmiştir. MHP’de "genel başkan değişemez" ilkesi MHP tüzüğünün yazılı olmayan birinci maddesi olmuş ve parti tek kişini partisi haline gelmişti. Nihayet, MHP olmaktan çıkmış partiden geriye sadece ismi kalmıştır bir de mahzun üç hilal.

Ülkenin kaderini tek bir kişinin dudağına bırakmak ülkücülük olamaz. Yönetim iktidarın dümen suyuna girmiştir. İzlenen politikalarla hareketin şahsıyla oynanmış partiye güven halk nezdinde yerle bir edilmiştir. Bunu yapmaya kimsenin hakkı haddi yoktur.

Uzun uzun düşündüm ve siyasi hayatımın ez zor kararını verdim. Cesaret ve atılganlık göstermek aydınlık geleceğin mimarı olmak demektir. Net olarak söyleyeyim 61 yaşındayım hiçbir çıkar gütmüyorum tek muradım çocuklarımıza daha güçlü bir ülke bırakma için mücadele etmektir.

Önümde üç yol var. Ya bu düzende yitip gitmek, ya sessiz sakince sinip gitmek, ya da yola çıkan yol arkadaşlarıma omuz vermek. Ben yolda olmayı varmaktan üstün sayanlardanım. Bu yeni vazifeye omuz vermeyi milli bir davadır.

Milletimiz Cumhuriyetin kurucu değerlerine hürmet gösterilen bir hareketin özlemi içindedir bu hareket iktidar olacaktır.

Nefsimizi bir kenara koymak ve merhum Türkeş’in "Atılganlık, cesaret olmayan hiçbir dava başarıya ulaşamaz" sözlerinin gereğini yapmak gerek.

MHP'de kalan tüm Ülküdaşlarıma varsa hakkım helal ediyor varsa hakları helal ediyorum. MHP yönetimine de arınma, temizlenme ve iktidara yürüme konusunda da başarılar diliyorum. Bu en büyük hakem olan milletimiz hepimizi değerlendirecek. Şairin dediği gibi; el mi yaman bey mi yaman, yakında gösterir zaman diyoruz ve kararı Türk milletine bırakıyoruz. Bizler kuracağımız yeni partiyle Türkiye'nin önüne yeni yollar açmaya geliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilkelerini korumaya geliyoruz.

Her beceriksizliğine günah keçisi bulan, önüne gelene aldanan ama millletimizi sürekli aldatan bu pişkin iktidardan da hesap sormaya geliyoruz. Bayrağı en ileriye taşımaya gayret edeceğiz. Çok çalışacağız, Türk siyasetine yeni bir soluk getirirek milletimize umut olacağız. Çelik bir yay gibi geliyoruz, rahat olanları rahatsız etmeye geliyoruz.

Niyetimiz hayırdır akıbetimiz de hayırlı olsun inşallah diyorum."

AKŞENER: “BU ÜLKENİN ÇOCUKLARI HAYALLER KURAMAZ OLDU”

“Dün bu cumhuriyeti kuranlar benim gibi köylerde olan çocuklara kabiliyetleri ölçüsünde bir yol açmışlardı. Bugün açılan o yollar karşınızda size hitap eden bir Meral Akşener’in olmasına sebep oldu.

Ülkenin bir ucunda hüzün bir ucunda keder var. Bu ülkenin çocukları hayaller kuramaz oldu. Bugünün gençleri hayal kuramadıkları gibi bizden daha yaşlı bir dile sahipler. Soruyorsunuz; “kader, kısmet, sağlık olsun” diyorlar. Hepsi bir babaanne dede lisanına sahip.

Genç yaşta evlenen kadınlara hayal kurun dedik hayalleri “kuş olup uçmak bu ülkeden kurtulmak.” Kandırıkçılar, kandırılanlar ülkemizi bu hale getirdi. Cenabı Hak yolumuzu öyle açacak ki biz sözümüzün arkasında öyle duracağız ki Rabbim bizi menzile ulaştıracak. Kandırılmış kandırıkçı iktidardan bu ülkeyi kurtaracağız ben sayın bakanıma tekrar kalbini teşekkür ediyorum. Sayın Özdağ da yurt dışında selamlarını iletti biz hep birlikte bu bayrağı en ileri taşıyacağız.”