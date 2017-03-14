Trump kovmuştu, Bharara için flaş iddia

ABD Başkanı Trump'ın istifasını istediğini 46 savcıdan biri olan Preet Bharara'nın, Trump'ın finansal ilişkilerini incelediği için kovulduğu iddiası ABD'yi karıştırdı.

ABD'de geçtiğimiz hafta Başkan Donald Trump'ın istifasını istediği 46 savcıdan biri olan Preet Bharara ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Demokratların temsilcisi Elijah Cumming, istifa etmediği için görevine son verilen Bharara'nın, Trump'ın yabancı hükümetlerle olan finansal ilişkileriyle ilgili bir dosya üzerinde çalıştığını ve bu nedenle kovulduğunu öne sürdü.

ABC News'e konuşan Cumming, "Başkan Trump'ın bu savcı tarafından yargılanmaktan endişelendiğine dair birçok soru işareti var." ifadelerini kullandı.

Washington'da faaliyet yürüten bazı etik grupları geçtiğimiz hafta Savcı Bharara'ya bir açık mektup yazmış, mektupta Trump'ın yabancı hükümetlerle olan finansal ilişkilerinin incelenmesi istenmişti.

ABD'nin yolsuzluklar konusunda en agresif ve açık sözlü hukuk adamlarından biri olarak kabul edilen Savcı Bharara, Kasım ayında Donald Trump'la bir araya gelmiş, sonrasında yaptığı açıklamada 'göreve devam etmeyi kabul ettiğini' açıklamıştı.