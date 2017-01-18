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Ülkü-Tek: Tarih ve Ülkücü hareket sizi affetmeyecek!

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Ülkü-Tek: Tarih ve Ülkücü hareket sizi affetmeyecek!
Ülkücü Teknik Elemanlar Derneği (ÜLKÜ-TEK), Anayasa teklifi ve başkanlık sistemi ile ilgili MHP'li vekillere "Hayır" oyu kullanma çağrısı yaptı ve " 'evet' oyu kullanmanız halinde tarih ve Ülkücü hareket sizi asla affetmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Başkanlığını Ekrem Aksoy’un yaptığı Ülkücü Teknik Elemanlar Derneği (ÜLKÜ-TEK), MHP’li vekillere mektup yoluyla ilettiği basın açıklamasında, yeni anayasa ve başkanlık sisteminin demokrasi ruhuna aykırı olduğunu belirtti ve MHP'li vekilleri vicadanlarının sesini dinleyerek 'hayır' oyu vermeye davet etti.

İşte o açıklama:

Milli Egemenliğin milletten alınarak tek bir kişinin emrine verilmesi, meclisin etkisinin azaltılarak, güçler ayrılığının güçler birliğine dönüştürülmesi demokrasinin ruhuna aykırıdır. Partimizin seçim beyannamesi ve programında Başkanlık Sisteminin bölünmeyi getireceği ifade edilerek, bu davaya inanmış insanlardan oy alınmıştır. 14 yıl boyunca Ülkücüler zulüm görürken, bürokrasi ve iş hayatından silinip atılırken, Oslo, Habur, Çözüm Süreci ve FETO ortadayken ne değişti de Başkanlık Sistemine EVET denilmektedir? Bu tavrınızın Ülkücü Hareketi parçalayacağını görmüyormusunuz? Bu oylamaya EVET derseniz; Tarih ve ÜLKÜCÜ HAREKET sizi ASLA affetmeyecektir! Yinede vicdaninızın sesini dinleyerek HAYIR demeniz bu harekete umut ve ışık olacaktır.

Saygılarımızla...

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