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Vatan Şaşmaz'ın görüntülerinin nasıl sızdırıldığı ortaya çıktı

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Vatan Şaşmaz'ın görüntülerinin nasıl sızdırıldığı ortaya çıktı
Beşiktaş'ta Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker’in ölümünden sonra olay yeri görüntülerini çektiğini itiraf eden polis memuru öğle saatlerinde açığa alındı ve suçunu itiraf etti. Görüntülerin WhatsApp aile grubundan sızdırıldığı ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, olayın polise bildirilmesinin ardından otele giderek cesetlerin bulunduğu odaya giren Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru, görüntüler kendisine izletildikten sonra,”Evet bu görüntüyü ben çektim” dedi. 

Eşinin kendisinin mesaide olduğuna inanmadığı için hızlı bir şekilde görüntüyü çekerek eşine gönderdiğini, eşinin de aile Whatsapp grubuna gönderdiğini öğrendiğini söyledi. Polis memuru görüntüyü sadece eşine gönderdiğini, satılmaya çalışılması ya da yayılmasıyla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü. Bu itirafın ardından Polis Başmüfettişi polis memurunu açığa aldı.

Polis Başmüfettişinin yaptığı araştırmaya göre, polisin eşinin erkek kardeşi de görüntüyü kız arkadaşı D.Ç’ye gönderdi. D.Ç’de görüntüyü bazı basın kuruluşlarına satmaya çalıştı. Başmüfettişin hazırladığı raporu adli soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na göndereceği bildirildi. Adli soruşturma kapsamında, polis memuru, eşi, erkek kardeşi ve D.Ç’nin de şüpheli olarak ifadelerinin alınacağı belirtildi. 

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