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Yandaş basından tarihi 'Bahçeli' dönüşü

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Yandaş basından tarihi 'Bahçeli' dönüşü
Başkanlık sistemi sürecinde Bahçeli'yi yere göğe sığdıramayan yandaş medya, akıllara Bahçeli'nin Başkanlığa karşı olduğu dönemlerdeki atılan manşetleri getirdi.

Başkanlık karşıtı olduğu dönemlerde Devlet Bahçeli ile ilgili attığı manşetllerle Ülkücülerin tepkisini çeken internet siteleri, MHP'nin başkanlık anayasasına evet demesinin ardından 360 derecelik bir dönüş yaşadı.

Yandaş siteler, Bahçeli'yi eleştirmek bir yana, Bahçeli aleyhine açıklama yapan her kesime yönelik hakaret içerikli haberler yapmayı adeta kendine misyon edindi.

Bu sitelerden biri, Mimarlar odasının MHP'ye yönelik "Hayır" oyu kullanma çağrısını, daha önce Bahçeli aleyhine yaptığı alaycı üslubu kullanarak bu kez Bahçeli lehine haberleştirdi.

Hükümete yakın internet sitesinin Bahçeli'yi eleştirdikleri için "Haddinizi Bilin" diye seslendiği Mimarlar Odası'ndan 'Takozlar Odası' diye bahsetmesi tepki çekti.

İşte yaşdan sitenin 'Başkanlığa hayır' dediği dönemde Devlet Bahçeli ile ilgili yaptığı haberlerin bazıları:

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