Yeni devletin adı "Bizans Devleti" 

AKP'li Ayhan Oğan'ın "Yeni devlet kuruyoruz" açıklamasına bir tepki de eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Ümit Yalım'dan geldi.

Bilun Çelik / Yeniçağ

AKP'li siyasetçilerin önemli itiraflarda bulunduğunu söyleyen Yalım, ilk itirafın eski Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'dan Ege Denizi'nde Yunan işgali altında olan adalarımız konusunda "Uluslararası anlaşmayla tespit edilmiş deniz sınırı içinde değil" açıklamasıyla ikincisinin ise Oğan'dan geldiğini belirtti. Oğan'ın sözünü ettiği yeni kurulan devletin "Bizans Devleti" olduğunu ifade eden Yalım, şöyle dedi:

"Türkiye'de yayımlanan gazetelerin köşe yazarlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve haber ajanslarına, 'Bizans yeniden hortluyor. Hepimiz Bizans mı olacağız?' başlıklı yazı gönderilerek bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme yapılan şahıs, kurum ve ajansların büyük çoğunluğu sağıra yatarak 3 maymunu oynadı. Türk topraklarında yeni bir devlet kurulması projesinin, merkezi Amerika'da olan Dış İlişkiler Konseyi'ne (Council on Foreign Relations) ait olduğu bilinen bir gerçek. Pojenin ana başlıklarını da Türkiye Cumhuriyeti'nin tasfiyesi, Bizans'ın ihyası ve İsrail'in topraklarını genişleterek Büyük İsrail Devleti'nin kurulması oluşturuyor. AKP iktidarlarının 15 yıllık uygulamalarına bakıldığında projenin nasıl uygulandığını görmek mümkün. AKP iktidarları himayesinde, Türk vatandaşı olmayan 6 yabancı papaz Patrikhane'ye metropolit olarak atandı. Haziran 2004'te yapılan bu atama ile Lozan Antlaşması'nın 40 ve 45. maddesi ile Anayasanın 90. maddesi ihlal edildi. Yunanistan'da yaşayan soydaşlarımız, Kavala, Selanik ve Atina gibi şehirlere müftü atayamazken Türkiye'de yaşayan Rumların Bursa ve İznik'e metropolit atamaları kabul edilemez."

Bizans'ın yeniden inşası kapsamında, 18 Türk Adası ve 1 Türk kayalığının alenen Yunan askerine teslim edildiğini öne süren Ümit Yalım şöyle devam etti: "Patrikhanenin internet sitesinde, işgal altındaki adaların doğrudan 'Ekümenik Patrikliğin' yetkisi / yönetimi altına alındığı yazılmış. Yani işgalin içinde Fener Rum Patrikhanesi de var. Ayhan Oğan'ın sözlerine Başbakan Binali Yıldırım'ın, 'Şaka mı yapıyor? Asla kabul edilemez' sözleri yetersiz. Yıldırım, İzmir'in Koyun Adası'na Türk bayrağını saklayarak ve teknesine Yunan bayrağı çekerek pasaportla giriş yaptığını nasıl izah edecek?" Ümit Yalım, sunulan somut bilgi ve belgelerden, AKP'li Ayhan Oğan'ın söylemlerinin gerçek olduğunun ve onun ismini söyleyemediği yeni devletin "Bizans Devleti" olduğunun açıkça görülmekte olduğunun altını çizdi.