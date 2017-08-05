Hakan: "Yeni devlet ile ilgili Bahçeli'nin ne düşündüğünü merak ediyorum!"

Gazeteci Ahmet Hakan, AKP'li Oğan'ın kamuoyundan büyük tepki gören canlı yayındaki “Yeni bir devlet kuruyoruz ve bu yeni devletin kurucusu Tayyip Erdoğan’dır" sözleri için Devlet Bahçeli'nin ne düşündüğünü merak ediyorum dedi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde "Yeni bir devlet kuruluyorken Devlet Bey ne düşünüyor?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.



AKP'li Ayhan Oğan'ın geçtiğimiz gün canlı yayında "Yeni bir devlet kuruyoruz ve bu yeni devletin kurucusu Tayyip Erdoğan’dır" sözleri kamuoyundan büyük tepki topladı.

Hakan, AKP'li Oğan'ın bu sözlerini hatırlatarak, Devlet Bahçeli'ye soru yöneltti.



Ahmet Hakan'ın yazısından ilgili kısım şöyle:



Ekranların en hızlı ve en öfkeli yorumcularından AK Partili Ayhan Oğan, yine patlatmış bombayı.

Dediği şu:

“Yeni bir devlet kuruyoruz ve bu yeni devletin kurucusu Tayyip Erdoğan’dır.”

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Ben en çok kurulmakta olan bu yeni devletle ilgili olarak...

Devlet Bahçeli’nin ne düşündüğünü merak etmekteyim.

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Ne düşünüyor acaba Devlet Bey?

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“Tabii ya... Eski devlet bitti, artık yeni bir devlet kuruluyor” diye mi düşünüyor?

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Yoksa “Bu Ayhan Oğan’da bırakın devleti, çadır kuracak potansiyel yok” diye mi düşünüyor?

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Bir açıklasa da öğrensek...