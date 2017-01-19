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Yeniçağ’dan başkanlık anketi

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Yeniçağ’dan başkanlık anketi
Başkanlık rejimiyle ilgili tartışmalar sürerken, Türkiye’nin önde gelen haber sitelerinden olan Yeniçağ internet sayfasından dev başkanlık anketi…

Meclis’te Başkanlık sistemine ilişkin anayasa değişikliği görüşmeleri sürerken, olası bir referanduma vatandaşın tepkisi merak ediliyor.

Aylık ortalama 4 milyon tekil ziyaretçiye ulaşan Yeniçağ gazetesi internet sitesi, referandumu vatandaşlara soruyor.

Ankete katılmak ve oy vermek için tıklayınız.

http://www.yenicaggazetesi.com.tr/baskanlik-sistemine-iliskin-yapilacak-anayasa-degisikliginde-ne-oyu-vereceksiniz-anketi-1a.htm

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