Yıldırım'dan, 'Karargâh rahatsız' manşetine tepki

Başbakan Yıldırım, Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'ın imzasıyla, yayınlanan "Karargâh rahatsız" başlıklı habere tepki gösterdi. Yıldırım, "Bugünlerde birilerine bir şeyler oluyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği referandumuna dair ilk mitingini, darbe girişiminden sonra ismi değiştirilen Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirdi.

YILDIRIM: "BUGÜNLERDE BİRİLERİNE BİR ŞEYLER OLUYOR"

Konuşmasında, Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın imzasıyla çıkan "Karargâh rahatsız" haberine tepki gösteren Yıldırım, 28 Şubat'ı hatırlattı:

"Bugünlerde birilerine bir şeyler oluyor. Eskiden, manşetlerle hükümetlere ayar verirlerdi. AK Parti geldi, artık manşetlerle hükümet kurmak, yıkmak tarih oldu. 'Karargah Rahatsız' bu manşeti hatırlıyorsunuz değil mi? 28 Şubat öncesi büyük denen gazeteler bu manşetleri atarak halkın seçtiği iktidarı alaşağı etmek için her türlü tezgahı kurdular. Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar. Demokrasi dışı bu girişimlere karşı 15 Temmuz'da en güzel cevabı veren Kahramankazanlı, bu algı operasyonları size elbette sökmez."

"DARBECİLERİNİN ZİHNİYETİ SONSUZA KADAR SİLİNECEK"

Referandumda verilecek 'evet' oyunun darbe zihniyetini sileceğini savunan Yıldırım, “16 Nisan’da sandığa gidecek ve 15 Temmuz darbecilerinin zihniyetini Türkiye’den sonsuza kadar silinmesini sağlayacaksınız. Türkiye artık terörle yaşamaktan kurtulacak. Türkiye önünü daha net görecek” dedi.