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Yılmaz: "AKP'nin referandum tepkisi göstermelik!"

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Yılmaz: "AKP'nin referandum tepkisi göstermelik!"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Irak'ın kuzeyindeki referandum için, "İktidar tarafından tutarsız açıklamalarla geçiştiriliyor" dedi.

Fatih Erboz / Yeniçağ

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, AKP hükümetinin, Kuzey Irak'ta Eylül ayında yapılması planlanan sözde referanduma tepkisinin göstermelik olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Bu referandum, iktidar tarafından tutarsız açıklamalarla geçiştiriliyor" dedi. AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kürtlerin sözde bağımsızlık referandumuna ilişkin yapılan açıklamaların yetersiz olduğunu kaydeden Yılmaz, Kuzey Irak konusunda ikiyüzlü politikanın yürütüldüğünü ifade etti. CHP'li Yılmaz, şöyle şunları kaydetti: "AKP hükümetinin bu konuda samimi olmadığını düşünüyoruz. Açıkçası nerede durduğunu da anlamakta zorlanıyoruz. Bir taraftan karşıymış gibi açıklama yapılıyor diğer yandan yeterince tepki gösterilmiyor. Mesud Barzani'nin partisi KDP'nin Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari, Türkiye hükümetinin bağımsız Kürdistan'a karşı olmadığını söyledi. Kürt yönetiminden edindiğimiz izlenim de benzer şekilde. Eğer böyleyse burada bir ikiyüzlülük var."

Kürt Yönetiminin sözde bağımsızlık sevdasından vazgeçmesi gerektiğini aktaran Yılmaz, aksi halde bölgede kaosun hakim olacağını ve Türkmenlerin zor durumda kalacağını ifade etti. Öztürk Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "O bölgenin hassasiyetlerini bilen biri olarak söylüyorum. Bu referandum yapılır ve uygulamaya konulursa Irak'ta, Araplar ve Kürtler çatışacaktır. Bölgede tansiyonun yükselmesi kaçınılmaz olur. Çünkü referandum, Bölgesel Kürt Yönetimi'ne ait olmayan bölgeleri de kapsıyor. Bu durum haliyle Türkmenleri ve Arapları da etkileyecektir. Türkiye'nin devreye girmesi gerekiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaya çalışırken Irak'ın toprak bütünlüğünün parçalanmasına göz yumamayız. "

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