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Türkiye'de sözde "Bağımsız Kürdistan" için referandum çalışması yapılıyor!

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Türkiye'de sözde "Bağımsız Kürdistan" için referandum çalışması yapılıyor!
Peşmerge yönetimi 25 Eylül'de Irak'ta sözde "Bağımsız Kürdistan" için referanduma gidecek. Türkiye'deki bölücü terör örgütü PKK'ya yakın gruplar da referanduma destek çalışmalarını sürdürüyor.

Peşmerge başı Barzani yönetimi, Irak'ta sözde "Bağımsız Kürdistan" için 25 Eylül 2017 tarihinde halkoylması gerçekleştirecek.

Türkiye ve İran'ın da itirazlarına rağmen düzenlenecek referanduma bölücü terör örgütü PKK'ya yakın  Azadi Hareketi, Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kuzey Kürdistan Demokratik Partisi (PDK-Bakur),Türkiye-Kürdistan Demokratik Parti (PDK-T), Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP) ile Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK)  gibi gruplardan destek açıklamaları geliyor. 

TÜRKİYE'DEKİ KÜRTLERİN DESTEĞİ İÇİN KONFERANS YAPACAĞIZ

Amerika'nın Sesi'ne konuşan Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkan Yardımcısı Bayram Bozyel,  "Bu inisiyatifin bir amacı Türkiye’deki Kürtler'in desteğini sağlamak referanduma. İkinci de Türk kesimindeki referanduma ilişkin olumsuz algıyı olumlu yönde değiştirmek. İnisiyatif olarak ayın 19’undan itibaren Van, Batman, Mardin, Antep, Adıyaman, Malatya Ankara, İzmir ve İstanbul olmak üzere, değişik kentlerde konferanslar yapacağız. Meseleyi tartıştırıp Kürtler'in bu sürece desteğini artırmaya çalışacağız" dedi. 

KÜRTLER OY KULLANMASA BİLE

 "Kuzeydeki Kürtler oy kullanmazsa bile moral desteğidir" diyen Bozyel, "Meselenin sadece güneyli Kürtler'in meselesi olmadığını, dünyadaki bütün Kürtlerin kaderini etkileyecek bir mesele olduğu düşüncesinden hareketle bütün Kürtlerin bu işe sahiplenmesi gerektiğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı. 

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