1 askerimiz şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kötü haberi duyurdu. Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.
Bakanlıktan gelen açıklamada "Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, 17 Eylül 2025 tarihinde görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştur" denildi.
Bakan Yaşar Güler'den gelen açıklama şöyle
"Kahraman silah arkadaşımız 17 Eylül 2025 tarihinde görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehdimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim"