1 askerimiz şehit oldu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
1 askerimiz şehit oldu!

Türkiye güne kötü bir haberle başladı. 1 askerimiz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kötü haberi duyurdu. Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

Bakanlıktan gelen açıklamada "Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, 17 Eylül 2025 tarihinde görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştur" denildi.

Bakan Yaşar Güler'den gelen açıklama şöyle

"Kahraman silah arkadaşımız 17 Eylül 2025 tarihinde görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehdimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim"

Meclis karıştı! Öcalan’ı Atatürk ve Fatih üzerinden övdü!Meclis karıştı! Öcalan’ı Atatürk ve Fatih üzerinden övdü!

Son Haberler
Kahvaltıda zehir saçan besin ortaya çıktı! Uzmanlar uyarılarını sıraladı
Kahvaltıda zehir saçan besin ortaya çıktı! Uzmanlar uyarılarını sıraladı
Erdoğan’ın herkesten sır gibi sakladığı asıl hedefi sızdı! Ünlü siyasetçi canlı yayında açıkladı…
Erdoğan’ın herkesten sır gibi sakladığı asıl hedefi sızdı! Ünlü siyasetçi canlı yayında açıkladı…
Jimmy Kimmel'a "Charlie Kirk" engeli! Süresiz askıya alındı
Jimmy Kimmel'a "Charlie Kirk" engeli! Süresiz askıya alındı
Kronik yorgunluk sendromu sanılandan çok daha tehlikeli! İşin uzmanları anlattı
Kronik yorgunluk sendromu sanılandan çok daha tehlikeli! İşin uzmanları anlattı
Ali Koç seçimi bıraktı! Resmen duyuruldu: TFF'ye gidiyor
Ali Koç seçimi bıraktı! Resmen duyuruldu: TFF'ye gidiyor