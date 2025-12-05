İstanbul Avrupa yakasında faaliyet gösteren ve kamuoyunda 'Ay Grubu' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 19'u 'müşteki', 34'ü 'tutuklu' ve 11'i firari olmak üzere toplam 65 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, firari şüpheliler Abdurrahman Ay, Ergin Bayhan ve şüpheliler Ömer Ay, Kadir Aydoğdu, Muhammet Ay hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamedeki mağdur ve müştekilerden birisi Beyoğlu’ndaki ünlü Çiçek Bar’ın işletmecisi Sezai Gülmez oldu.

Sezai Gülmez 11 Eylül’de Çiçek Bar’ın mülk sahibi olduğu Balıklı Rum Vakfı Başkanı ve vakfın mimarıyla görüşme için vakıf binasına gitti. Çünkü binada sonradan yapılan 1,5 kat ruhsatsızdı. Bu konuyu görüşecekti. Sezai Gülmez görüşme sonrası Balıklı Rum Hastanesi’nin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı. Motosikletli iki kişinin saldırısına uğrayan Sezai Gülmez bileğinden yaralandı.

Polis tarafından yapılan tahkikat sonucu saldırıyı Ay Grubu’nun yaptığı ortaya çıktı. Sezai Gülmez’e yönelik saldırının, yapılan çalışma sonucu Ay grubuna bağlı Nihat Çakar, Efe Kadir Kınacıoğlu ve Agit İşik olduğu tespit edildi. Saldırının talimatının da örgütün firari lideri Abdurrahman Ay tarafından verildiği iddianamede ifade edildi.

Bu saldırıdan hafif yaralanarak kurtulan Sezai Gülmez kollukta verdiği ifade de ise saldırıda Saral grubunu işaret etti. Sezai Gülmez ifadesinde “Ben uğradığım silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak Alaattin Saral, Burhanettin Saral, Ali Uğur Uzun, Aziz Fazlıoğlu ve Mimar Erol Yümlü ile bana karşı gerçekleştirilen eylemlerle alakalı tespit edilecek tüm şahıslardan davacı ve şikayetçiyim” dedi.

‘KAFANA ATTIRIRIM’

Sezai Gülmez Saral grubuyla arasındaki husumetin ise bu saldırıdan 11 gün önce ikametgahına yönelik saldırı sonrası başladığını iddia ederek ifadesinde şöyle konuştu:

"30.08.2025 günü saat 16.30 sıralarında ben ikametimden çıkış hazırlığındayken aracımın yanında bulunan şoförüm Enes Dağın'a clio marka araç içerisindeki şahıslar tarafından silahlı saldırı olayı gerçekleştirildi, Enes Dağın burada bacağından yaralandı. Bu olayda Kamil Topal olarak adım öğrendiğim şahısla birlikte üç kişinin daha yakalanarak tutuklandığım, tetikçi şahsın firar olduğunu öğrendim. Kamil Topal ile ilgili Tiktokta araştırma yaptığımda olaydan bir gün önce yani 29.08.2025 tarihinde hakkında şikayetçi olduğum Aziz Fazlıoğlu isimli şahsın ofisi olan Fazlıoğlu Grup isimli işyeri önünde paylaşım yaptığını gördüm. Enes Dağın vurulması olayının ardından Turancı Düşünme Derneği sayfasmda story olarak ‘Alaattin Saral, Burhanettin Saral, Aziz Fazlıoğlu, Ali Uğur Uzun siz evimin önünde pusu kurdunuz, uyuşturucu baronları, yav.., pez..’ diyerek görüntülü bir paylaşım yaptım. Bu paylaşımın ardından şu an hesabını hatırlamadığım bir profilden bana mesaj geldi ve görüşmek için irtibat numarası istediler, ben de geçici olarak bir icloud adresi açarak bunu kendilerine gönderdim. Ardından Selim Saral'ın kardeşi, Yavuz Saral beni İcloud üzerinden görüntülü olarak aradı ve ‘Alaattin Abi adına seni arıyorum, hemen o paylaşımı kaldır ve bir özür videosu çekerek paylaş’ dedi, ben de böyle bir şey yapmayacağımı, şartları yerine getirirseniz kaldırırım dedim ve siz beni şikayet ettiniz, bana maddi manevi zarar verdiniz, siz özür videosu yayınladınız mı ben de yayınlamıyorum dedim ve görüşmeyi sonlandırdım. 2-3 gün bu şekilde Yavuz Saral beni aradı ardından Ali Uğur Uzun beni hatırlamadığım bir İcloud adresinden görüntülü olarak aradı ve ‘Sana yapılan bu saldırıyla bir alakam yok, beni de şikayet etmişsin, ben yapsam öyle ayağa falan attırmam kafana attırırım, Alaattin Abi ve Burhanettin Abi senin özür videosu yayınlamanı istiyor, sen özür videosunu yayınla bu işi kapatalım’ dedi, ben de ‘Bu saatten sonra özür videosu paylaşırsam karımın yüzüne dahi bakamam sizin hasımlığınızın geçeceğine de inanmıyorum o yüzden özür videosu yayınlamayacağım’ diyerek görüşmeyi sonlandırdık."



