Geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosunda akıllara durgunluk bir soygun yaşandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda görevli zimmet memuru Erdal Timurtaş’ın uzun süre işe gelmediği fark edilince savcılık, şüphe üzerine anahtarları emanet memuru Kemal D.'de bulunan kasaları açtırdı.

Açılan kasaların tamamen boş olduğu belirlendi. Yapılan hesaplamalarda çalınan 25 kilo altın ile 50 kilo gümüşün toplam değerinin yaklaşık 147 milyon lira olduğu tespit edildi. Şüpheli emanet memuru Kemal D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Erdal Timurtaş'ın eşiyle birlikte İngiltere’ye kaçtığı belirlendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından firari şüpheli Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi.

Olayın ana şüphelisi Erdal Timurtaş’ın eşi Esma Timurtaş ise Milliyet gazetesi muhabiri Çiğdem Yılmaz’ın sınıf arkadaşı çıktı. Çiğdem Yılmaz, bugün "Arkadaşım Aranıyor" başlıklı bir haberi gazete manşetinde yer verdi.

Erdal Timurtaş’ın market arabasıyla altınları çöp poşetleri içerisinde götürürken...

İKİZİ: YAPMAZ YAPMAZ…

Fotoğrafı önceki gece tesadüfen X'te (Twitter) gördüğünü aktaran Yılmaz, Esma Timurtaş'ın İngiltere'de yaşayan ikizine, diğer sınıf arkadaşıma hemen yazdığını söyledi. Timurtaş’ın ikizi, "Biz de şaşkınız, ne olduğunu bilmiyoruz. Tek bildiğim Erdal böyle biri değil. Yapmaz yapmaz” ifadelerini kullandı.

ESMA BU YIL İÇİNDE İNGİLTERE'YE GİTMİŞTİ

Çiğdem Yılmaz, akılları karıştıran bir detayı paylaştı. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Esma bu yıl içinde İngiltere'ye gitmişti. Sosyal medya hesabını kapattığı için tam tarihini hatırlamıyorum ama belleğimde yer eden bir bilgi bu. O gün sıradan bir ziyaret gibi görünen seyahat, bugün ister istemez başka ihtimalleri düşündürüyor. Kimse hakkında kesin hüküm verme niyetinde değilim. Ancak duyduklarım doğal olarak tüm soru işaretlerini gidermiyor. Sonuçta konuşan kişi kardeşi, böyle bir konuda açık konuşmak kolay mı? Bugün Türkiye'nin konuştuğu isimlerden biri olan eski sınıf arkadaşım hakkında arama kararı bulunuyor. Evet, bugün arkadaşım aranıyor ve ben şaşkınım. Bu noktadan sonra geriye kalan her şey, devam eden soruşturmanın, delillerin ve mahkeme salonlarının konusu.”

ŞÜPHELİNİN ANNESİ: BEN DE ŞİKAYETÇİYİM, OĞLUMUN BAŞINI YAKTILAR

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırmızı bültenle arama talep edilen Erdal Timurtaş'ın annesi Türkan Timurtaş ise, oğlunun suçsuz olduğunu savunarak, “Oğlum adliyeye temizlik görevlisi olarak girdi, personeldi. Bu adliyenin memuru, polisi, savcısı, başsavcısı araştırsın; temizlik görevlisiydi. Bu anahtar onda ne arıyor? Oğlumu kim harcadı, kim başını yaktı? Bunu kendi başına yapabilecek birisi değil. Kim yaptı bunu, temize çıkarın. Bizim haberimiz yoktu, polis kapımıza gelince öğrendik. İngiltere'ye gittiğini sizden öğrendik. Kredi ile ev almıştı, kendisine göre arabası da vardı. Maddi sıkıntısı yoktu. Oğlumu maşa olarak kullandılar. Kime sorarsanız sorun sigara içmez, alkol kullanmaz. Benim oğlumu kim kullandıysa, bu işi kim yaptırdıysa Allah belasını versin. Ben de şikayetçiyim, oğlumun başını yaktılar” demişti.

Erdal Timurtaş'ın annesi Türkan Timurtaş

NELER ÇALINDI?

Adli emanetten çalındığı anlaşılan altınların, göçmen kaçakçılığına yönelik bir operasyon sırasında ele geçirilen altınlar olduğu belirlendi. Adli emanet bürosunda yapılan detaylı sayımda; 9 bin 906 gram altın, 49 reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçesi, 7 adet arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, bin 328 çeyrek altın, 40 Cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram çeşitli takı, 487 Ata altın, 6 gremse altın ve 50 kilo gümüşün kaybolduğu tespit edildi. Yapılan hesaplamalarda çalınan altın ve gümüşlerin toplam değerinin yaklaşık 147 milyon lira olduğu ifade edildi.