1 Ateist 1 Müslüman 4 Hristiyan cezaevine dava açtı

ABD’nin New York eyaletindeki Woodbourne Hapishanesi’nde tutuklu bulunan altı erkek, 8 Nisan Pazartesi günü yaşanacak tam Güneş tutulması sırasında tutukluların “kilit altında” olmasına karar verilmesi üzerine eyalet ceza infaz kurumunu dava etti.

29 Mart Cuma günü New York’taki bir federal mahkemeye yapılan başvuruda, söz konusu kararla birlikte tutukluların “dini olarak önemli bir etkinliğe katılmalarının engellendiği, böylece anayasada güvence altına alınan inançlarını yerine getirme haklarının ihlal edildiği” belirtildi. Davacılar arasında, bir Müslüman, 4 Hristiyan ve bir de ateist bulunuyor.

Yargı mercilerine iletilen şikayet dilekçesinde, Güneş tutulmasının “pek çok kişi için çok büyük dini öneme sahip nadir görülen doğal bir olay” olduğu ifade edildi. Tam Güneş tutulmasının ABD’de en son 2017 yılında izlenebildiği hatırlatılan dilekçede, söz konusu tutulmanın 2044 yılına kadar ülkede bir daha görülemeyecek olmasına dikkat çekildi.

AP’nin aktardığına göre, İncil’de Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesi sırasında tutulma benzeri bir olay betimleniyor.