1 ay boyunca zencefil tüketin. Vücudunuzdaki değişimlere şaşıp kalacaksınız

Zencefil, sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle tanınan bir baharat olmasıyla biliniyor.

Ancak, 30 gün boyunca aralıksız tüketildiğinde, vücut üzerindeki etkileri daha da belirginleşeceğ bildirildi.

İşte, her gün zencefil tükettiğinizde vücudunuzda meydana gelecek değişiklikler:

Bir ay süresince günde 1.5 cm zencefili çayınıza veya yemeğinize eklediğinizde, vücuttaki inflamasyon belirgin şekilde azalır.

Zencefil, güçlü anti-inflamatuar özellikleri sayesinde vücuttaki iltihaplanmayı hafifletir ve düzenli tüketimiyle inflamasyonu kontrol altına almanıza yardımcı olur.

Kronik inflamasyon kaynaklı rahatsızlıklar olan artrit veya inflamatuar bağırsak hastalıklarının semptomlarını hafifletebilir.

Zencefil, özellikle sabahları görülen mide bulantısını gidermede etkilidir ve mide rahatsızlıklarıyla mücadele edenler için ideal bir çözümdür.

Günlük zencefil tüketimi, kas ve vücut ağrılarını azaltır ve kan dolaşımını iyileştirerek ağrıların hafiflemesine katkıda bulunabilir.

Her gün zencefil tüketmek, vücuttaki 'kötü' LDL kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olabilir.

Zencefilin bileşenleri, kan trigliserit seviyelerini azaltarak kolesterol kontrolüne katkı sağlar ve böylece kalp-damar sağlığını destekler.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Kalelioğlu, zencefilin sağlığa olan etkileri dikkat çekti.

İşte bazı mucizevi faydaları:

- Zencefil, %40 oranında hazımsızlık ve mide şişkinliğine yardımcı olabilir.

- Mide ağrısı ve bulantısına karşı etkili olan zencefil, aynı zamanda mide ve bağırsak gazlarını giderir, ishali önler ve bağırsak bozukluklarını düzeltir.

- Hamilelik, hareket hastalığı ve kemoterapi kaynaklı mide bulantısı ve kusmayı hafifletebilir.

- Bağırsaklardaki düz kasları gevşeterek, yiyeceklerin hareketini kolaylaştırır ve kabızlığı önler.

- Ülser ve reflü semptomlarını hafifletebilir.

- Vücut ısısını artırarak toksin atımına yardımcı olur.

- Düzenli kullanımı, inme ve kalp krizi riskini azaltabilir.

- LDL kolesterolü düşürme özelliğine sahiptir.

- Zencefil yağı, nefes darlığına karşı olumlu etkilere sahip olabilir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı daha hızlı tepki verilmesine yardımcı olur.

- Mantar enfeksiyonlarına karşı etkili olduğu kanıtlanmıştır.

- Ağrı kesici özelliklere sahiptir ve adet sancısı ve kramplarına iyi gelir.

- Kansere karşı koruyucu etkileri bulunabilir.