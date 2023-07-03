1 ayda 49 kişi denizde boğuldu

Polonya'da Haziran ayında 49 kişi denizde boğularak hayatını kaybetti.

1 ayda 49 kişi denizde boğuldu

İHA'nın haberine göre, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte deniz sezonunun açıldığı Polonya'da halk ülkenin kuzeyinde bulunan Baltık Denizi'ne akın etmeye başladı. Sıcak havadan bunalan tatilciler, yaklaşık 20 derece su sıcaklığındaki denizde serinlemeye çalıştı.

Okulların tatile girmesiyle denizin tadını çıkaran kişi sayısı artarken, can kayıpları haberleri gelmeye başladı. Baltık denizinde Haziran ayı boyunca 49 kişi boğularak hayatını kaybetti. Boğulma vakalarının çoğunluğunu tüm uyarılara rağmen alkol aldıktan sonra denize giren kişiler oluşturdu.

İkinci sırada ise tehlikeli olduğu belirtilen, yüzmenin yasak olduğu noktalarda denize girenler yer aldı.

Söz konusu acı tablo karşısında yetkililer bir kez daha halka cankurtaranların bulunduğu plajlarda yüzmeleri, alkol aldıktan sonra denize girmemeleri çağrısında bulunurken, kano, kayak, deniz bisikleti gibi araçlarla denize açılacak kişilere ise can yeleği giyme zorunluluğunu hatırlattı.

Yaz sezonunun 2 ay daha süreceği ülkede tüm uyarılara rağmen boğulma vakalarında artış yaşanmasından endişe ediliyor.

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