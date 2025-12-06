Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Meliha S'ye ulaşamayan yakınları, dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı.

Çiftin yaşadığı eve giden ekipler, kapıda kan izlerine rastladı. Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede evin banyosunun kazıldığını tespit etti.

Yapılan incelemede Meliha S'nin öldürülerek banyoya gömüldüğü belirlendi. Ekipler, olayla ilgili 77 yaşındaki Bekir S'yi suç aleti ile birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan Bekir S. ifadesinde, eşini baltayla öldürdüğünü ve banyoya gömdüğünü itiraf etti.

Meliha S'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.