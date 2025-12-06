Deprem bölgesi olan Türkiye'de Balıkesir Sındırgı olmak üzere birçok bölgede depremler meydana gelirken, özellikle Marmara bölgesinde beklenen büyük depremle ilgili endişe de artıyor. Bazı deprem bilimciler ise özellikle İstanbul ile ilgili deprem beklentilerinin yanlış olduğunu savunuyor.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında Yalova-Çınarcık ile Esenköy–Bozburun hattını işaret edip 'Adalar Fayı kırılacak' söylemlerine karşı çıktı. Üşümezsoy, bölgedeki fay hattının 'fiziksel' olarak mevcut olduğunu ancak bunun büyük bir depremi tetikleyecek stres bulunmadığını söyledi.

'ORADA BİRİKMİŞ STRES YOK'

'6,5'luk deprem' söylemlerinden bahseden Üşümezsoy, Esenköy–Bozburun hattının boyut ve yapısının teknik olarak bu büyüklükte bir deprem üretebileceğini, ancak bunun için gerekli enerjinin birikmediğini belirtti. Üşümezsoy, 'Medya 6,5 diye yazdı ancak 1984'teki deprem onun stresini tüketti. 25 yıldır söylüyorum orada birikmiş stres yok' diye konuştu.

'BAHSEDİLEN FAY ÖLÜ'

Üşümezsoy, sözlerinin devamında da Yıllardır 6-6,5 arasında bir fay gözlemleniyor. Silivri’ye tekrar geliyorum; Büyükçekmece'deki fay da öyle. Fayın boyu, posu ve enerjiye baktığımızda 6,5 civarında bir deprem bekleniyor. Aynı şekilde, dediğim gibi oldu. Fay, doğuya doğru İstanbul’a, Büyükçekmece’ye, Avcılar ve Yeşilköy’e kadar uzanıyor. Bazıları, bu bölgede büyük bir deprem olacağını söylüyordu. Ama o deprem olmadı çünkü bahsedilen fay, ölü bir fay' dedi.