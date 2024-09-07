1 bardak kahve içince ne oluyor? Bilim insanları açıkladı

Dr. Hussain Ahmad, kahvenin kafein yoluyla bağırsak hareketlerini hızlandırdığını ve bu nedenle daha sık tuvalete gitme ihtiyacı doğurduğunu açıkladı.

Aynı zamanda, kahvede bulunan asitler ve yağlar da sindirimi tetikleyebilir.

Gastroenterolog Dr. Kenneth Brown, kafeinin kabızlık çekenler için doğal bir çözüm olabileceğini, ancak bazı insanlarda ishal gibi yan etkilere yol açabileceğini belirtti.

Kahvenin içerdiği klorojenik asit ve diğer bileşenler de bağırsak kaslarını uyararak bu durumu pekiştirir.

Kahvenin olumsuz sindirim etkilerini azaltmak için, daha az miktarda kahve içmek, farklı demleme yöntemlerini denemek ve aç karnına tüketmekten kaçınmak önerildi.

Aynı zamanda, kahvenize fazla krema veya şeker eklemekten kaçınmak da mide rahatsızlığını hafifletebilir.

Kahve, uyanıklığı ve enerjiyi artırmasının yanı sıra metabolizmayı hızlandırabilir ve bağırsak hareketlerini teşvik edebilir.

Ancak, aşırı tüketim kaygı, mide ekşimesi ve uyku düzeninde bozulmalara yol açabilir.