1. çinkoyu Liceli Şeyhmuz, 2. çinkoyu Silvanlı Rezzak, Tombalayı polis yaptı!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Diyarbakır’da polis ekipleri yılbaşında topbala adlı kumar oyunu oynayanları takibe aldı. Müşteri gibi içeriye giren polis, 1. çinkoyu Liceli Şeyhmuz, 2. çinkoyu Silvanlı Rezzak yaptıktan sonra "mutlu yıllar" diyen bir polis, tombala diyerek kumarbazları yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yeni yılı fırsat bilip kumar oynatan mekanları tespit etti. Polis ekiplerdi belirlenen adreslere eş zamanlı baskın için çalışmalarını tamamladı. Saat 00.05'i gösterdiğinde polis ekipleri mekanlara müşteri gibi girerek oyunları izlemeye başladı.

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Bir mekanda tombala oynandığını belirleyen polis ekipleri yaptıkları tespitte 1. çinkoyu Liceli Şeyhmuz, 2. çinkoyu Silvanlı Rezzak yaptıktan sonra bir polis memuru 2-3 numara daha çekildikten sonra "Mutlu yıllar" dedi. Ardından da tombala diyerek elindeki polis kimlik kartını gösterdi.

Sesin geldiği yeri bakan kumarbazlar polisin baskın yaptığını anlayınca suratlarını gizlemeye çalıştı. Bir çok kumarbaz "Ben oynamıyordum. İzliyordum" yalanına başvurdu.

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Operasyon sırasında işyerinin duvarında yer alan "Çılgın Geceler Bar - Hoş Geldiniz" yazısı dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Polis ekipleri kumar oynayan toplam 32 şahsa 295 bin 904 lira para cezası yazılırken, işyeri sahibi olan 5 kişi yeni yılın ilk gününü gözaltında geçirdi.

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