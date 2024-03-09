1 dilim baklavanın fiyatı şok etti. Artık kiloyla değil taneyle alınabiliyor

Türkiye’de yaşanan enflasyon, temel gıda ürünlerinin fiyatını her geçen gün yükseltiyor. Sosyal medyada dolaşan bir görüntü, bu durumu net bir şekilde gözler önüne seriyor: 1 dilim baklava 20 TL olarak satılıyor.

Eskiden kiloyla alınan baklava artık taneyle satın alınabiliyor. Korona virüs pandemisi ve artan maliyetler nedeniyle vatandaşlar, sofralarına istedikleri ürünleri doğru düzgün alamaz hale geldi. Bu durum, Türkiye’nin gıda enflasyonunun geldiği noktayı gösteriyor.

Baklava fiyatlarındaki bu artış, birçok insanın bütçesini zorluyor. Bazı esnaflar, fahiş fiyatlar nedeniyle artık tek tek baklava satışı yapabildiklerini ifade ediyor. Bu da gösteriyor ki, baklava neredeyse altınla yarışır hale gelmiş durumda.

Bu zorlu ekonomik koşullarda, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak daha da zorlaşıyor. Umarım gelecekte fiyatlar daha makul seviyelere çeker ve herkes rahatça baklava yiyebilir.