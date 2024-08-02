1 günün cezası 40 bin lira. SGK bunu yapana acımayacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
1 günün cezası 40 bin lira. SGK bunu yapana acımayacak

SGK, kayıt dışı istihdamla mücadele için düğmeye bastı. İşyerlerine yapılan baskınlarda usulsüz sigorta prim işlemleri için cezalar kesilmeye başlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigortasız işçi çalıştıran, prim gün sayısını eksik gösteren ya da maaşların bir kısmını elden ödeyerek primleri eksik yatıran işyerleri için sıkı denetimlere başladı. Bir gün eksik yatırılan sigorta primi için işyerlerine kesilecek ceza ise aylık 40 bin lira olarak belirlendi.

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SGK, kayıt dışı istihdamla mücadelede yaptırımlarını artırdı. SGK, özellikle yabancı işçilerin yoğun olarak çalıştırıldığı sektörlerde ve küçük ölçekli işletmelerde yaptığı çat kapı denetimlerini sıklaştırdı.

İşverenlere 1 gün bile eksik yatırmaları halinde 40 bin liralık bir ceza uygulanırken kayıt dışı çalıştırılan işçilerin primleri gecikme cezası ve zammıyla tahsil edilmeye başlandı.

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SGK, diğer yandan istihdamla mücadelede yerel medya ve taşra teşkilatları aracılığıyla geniş bir bilgilendirme kampanyası başlattı.

Yeni düzenleme işyerlerine, işçilerin meslek kodlarının çalıştıkları işe uygun olarak bildirme zorunluluğu getirildi. Yanlış bildirimler için işçi başına asgari ücretin onda biri kadar ceza verilecek. 5 ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinde maaş ödemelerinin banka aracılığıyla yapılması zorunlu olacak ve elden ödeme yapılması halinde ceza kesilecek.

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Ayrıca SGK, Türkiye’de çalışan yabancı işçiler ve mesleki eğitim alan stajyerlerin de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan izin alması gerektiğini duyurdu. Çalışma izni olmayan yabancı uyruklu işçiler için 56 bin lira, izinsiz çalışan yabancılara ise 45 bin lire ceza kesileceği açıklandı.

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