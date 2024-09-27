1 işçinin öldüğü vinç kazası güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
1 işçinin öldüğü vinç kazası güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Gaziantep'te devrilen vincin altında kalan nşaat işçisi olay yerinde hayatını kaybetti.

Gaziantep'te devrilen vincin altında kalan İnşaat işçisi olay yerinde hayatını kaybetti. Feci olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 25 Eylül tarihinde Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanında kullanılan seyyar vinç bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Bu sırada inşaat alanında bulunan 20 yaşındaki işçi Furkan Bozkurt vincin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri vincin altında kalan inşaat işçisi Furkan Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan feci olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

OLAYIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan vinç kazasına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Vincin ağır yük taşıdığı ve daha fazla dayanamayarak Furkan Bozkurt'un üzerine devrildiği anlar saniye saniye görüntülere yansıdı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken ihmali olduğu iddia edilen M.T K.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 işçinin öldüğü vinç kazası güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

1 işçinin öldüğü vinç kazası güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

1 işçinin öldüğü vinç kazası güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

1 işçinin öldüğü vinç kazası güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

1 işçinin öldüğü vinç kazası güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

1 işçinin öldüğü vinç kazası güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

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