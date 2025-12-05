Geçtiğimiz günlerde Sözcü TV’de genel yayın yönetmeni dahil 14 gazetecinin işine son verilmişti. Ayrılıklara ise bir yenisi daha eklendi. Deneyimli gazeteci Uğur Dündar da Sözcü grubundan ayrıldığını dün duyurmuştu.

Sözcü TV’de yaşananların ardında yeni görev atamaları da oldu. Sözcü TV'yi içeren Sözcü Medya Grubu Başkanlığı görevine Yılmaz Özdil getirildi. İpek Özbey, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni, Sözcü gazetesi köşe yazarı Güney Öztürk ise Sözcü TV Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

SEDAT PEKER GİZLİ ORTAK MI?

Sosyal medyada ise Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın'ın Sözcü grubunun avukatlığını üstlendiği belirtilmesi dikkat çekmiş. Hatta Sedat Peker’in ‘Sözcü TV’nin gizli ortağı’ şeklinde iddialar ise ortaya atılmıştı. Ersan Barkın iddialara dahil yanıt verdi.

Onlar TV yayınında Timur Soykan, Barkın'ın, “İddia öyle dayanaksız ve gerçekten uzak ki açıklama yapmak bile garip. Sözcü’nün tek sahibi Burak Akbay’dır, başka hiçbir paydaşı yoktur” şeklinde iddiaları cevapladığını aktardı.

YILMAZ ÖZDİL'E DESTEK

Sözcü TV yönetiminin avukatlığını daha yeni üstlenmediğini belirten Barkın, “Benim vekilliğim 2 aydır oluyor. Sedat Peker ile ilgisi yoktur” ifadelerini kullandı. Yılmaz Özdil’in Sözcü TV’nin başına geçmesine ise Peker’in desteklediğini Barkın belirtti.

Gazeteci Ertuğrul Özkök, 14 Ocak'ta kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırılan gazeteci Yılmaz Özdil’in ameliyat sonrası teşekkür ettiği üç ismi açıklamıştı. Özkök, isimlerin eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski patronu Aydın Doğan ve Sedat Peker olduğunu söylemişti.