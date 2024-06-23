1 kilogramlık ikiz bebekler helikopter ambulansla Van'a sevk edildi

Siirt'te özel bir hastanede erken doğan 1 kilogramlık ikizler solunum yollarındaki sorun nedeni ile ambulans helikopter ile Van'a gönderildi.

Siirt'te özel bir hastanede 27 haftalık doğan ve solunum sorunu bulunan 1 kilogramlık ikiz bebekler, solunum cihazına bağlandıktan sonra tedavilerine devam edilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan tahsis edilen ambulans helikopterle Van'a gönderildi.