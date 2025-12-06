Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ay suç örgütü hakkında hazırlanan iddianamedeki sanıklardan birisi de “Hanımağa” lakaplı Pınar Dalkılıç oldu.

Pınar Dalkılıç eşinin cezaevine girmesinden sonra onun işlerini üstlendi. “Hanımağa” lakabı da buradan geliyordu. Pınar Dalkılıç’ın adı 2022 yılında duyuldu.

İstanbul'da cinayetten cezaevine giren eşinin ardından Esenler'de uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı iddia edilen Pınar Dalkılıç, evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 13 suç kaydı bulunan "Hanımağa" lakaplı Pınar Dalkılıç'ın evinde yüzlerce uyuşturucu hapın yanı sıra el bombası, Amerikan Ordusu'nun kullandığı piyade silahı M16 ve kılıç ele geçirildi. Esenler emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Pınar Dalkılıç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Pınar Dalkılıç, daha sonra sevgilisi Muhammet Ay ve Abdurahman Ay’ın da yargılandığı cinayet dosyasında kasten öldürmek suçundan 7 ay daha tutuklu kaldı. En son da Ay çetesine yönelik 9 Eylül’de yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı.

AİLECE SANIKLAR

Bu dosyada sadece Pınar Dalkılıç bulunmuyor. Oğlu Rasim Beşkaya ve kızı Suğde Beşkaya da örgüt üyesi olmaktan dosyada sanık olarak bulunuyor. Daha önce firari olup yakalanıp Türkiye’ye getirilen Muhammet Ay ile Pınar Dalkılıç’ın sevgili olduğunu ise Suğde Beşkaya ifadesinde söyledi.

HEM CAPSERLAR’DAN HEM AY’DAN YARGILANACAK

Yeni nesil çeteler arasındaki geçişkenlik de dosyada yer aldı. “Hanımağa” lakaplı Pınar Dalkılıç’ın oğlu Rasim Beşkaya İstanbul’da iki çetenin çatışması sonrası kasten öldürme suçlamasıyla aranıyordu. Casperlar üyesi olan Rasim Beşkaya 14 Mayıs’ta Bodrum’dan lüks motoryatta 5 bin Euro ve silahla yurtdışına kaçarken yakalanıp, tutuklandı. Casperlar üyesi olduğu belirtilen 19 yaşındaki Rasim Beşkaya aynı zamanda Ay çetesi üyesi olarak da suçlanıyor. Ay çetesi ve Casperlar’ın ortak özelliği ise Daltonlar adlı suç örgütünün düşmanları olması. Daltonlar 2023 yılında Fransa’da Ay çetesinin liderliğini yapan Muhammed Ay ve Abdurrahman Ay’ın kuzeni olan Halil Ay’ı öldürmüşlerdi.



KENDİSİ KIZ KARDEŞİNİN SEVGİLİSİNİ, ABİSİ BABASINI ÖLDÜRDÜ

Ay çetesinin yöneticisi olduğu iddia edilen Muhammet Ay 2004 yılında işlediği cinayetin ardında 4 yıl firar gezip, yakalanmıştı.

Adana’da, 16 yaşındaki kız kardeşi Hatun Ay ile ilişkiye girdiği gerekçesiyle 19 yaşındaki Kadir Kızılhan’ı öldürüp, Kızılhan’ın 23 yaşındaki arkadaşı Abdullah Gelen’i de yaraladığı iddiasıyla 4 yıldır kaçak yaşadı.

Muhammet Ay’ı arayan polis, 4 yıl boyunca zanlının saklanabileceği bütün adresleri tek tek araştırdı. Bazı operasyonlarda son anda polisin elinden kaçmayı başaran Ay’ın, İstanbul’da Bakırköy İlçesi’nde saklandığı saptandı. Zanlıyı yakalamak için 2 gün önce Cinayet Bürosu’nun deneyimli polisleri arasından 4 kişilik özel ekip İstanbul’a hareket etti. Ramazan Ay adına düzenlenmiş sahte kimlik ve ehliyet kullanan Muhammet Ay’ın saklandığı evi takibe alan ekipler, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın Bakırköy Belediyesi’nin düzenlediği bir dizi açılışı yaptığı sırada harekete geçti. CHP Lideri Baykal’ın, katıldığı açılış sonrasında Bakırköy Adliyesi’nin arkasında halka hitap ederken kalabalığın arasına karışan Ay, Cinayet Bürosu ekiplerince yakalandı.

Kadir Kızılhan’ın öldürülmesinden bir yıl önce 2003’ün şubat ayında, Muhammet Ay’ın ağabeyi 28 yaşındaki Adem Ay, annelerini öldüren öz babası 55 yaşındaki Cemal Ay’ı kendilerine işkence yaptığı iddiasıyla evde tabancayla kurşunlayarak öldürmüştü. Olaydan bir hafta sonra yakalanan Adem Ay, “Babam annemi öldürüp cezaevinden çıktıktan sonra, bize işkence yapmaya başlamıştı. Kardeşlerim Hatun ve Muhammet’i sürekli dövüyordu. Bu yüzden öldürdüm” demişti.



