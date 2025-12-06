Eskişehir’de polis memuru Onur Şener, Terörsüz Türkiye adı verilen, DEM Parti ve terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile yürütülen ikinci açılım sürecine tepki gösterdi. Sosyal medyanın gündemine oturan videonun ardından polis memuru emniyet müdürlüğü tarafından jet hızıyla açığa alınıp görevden uzaklaştırıldı.

ÜMİT ÖZDAĞ: GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM KARDEŞİM

Polis memuru Onur Şener’e ise destek paylaşımları geliyor. 3 partinin önemli yetkilileri açığa alınan memura destek çıktı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, polis memuru Şener’in gözaltına alınmasına tepki gösterirken, "Bir Türk polisi konuşuyor. Gözlerinden öpüyorum kardeşim. Bu konuşması üzerine görevden alınıyor. Konuşmayan polislerin, jandarmaların, askerlerin ne düşündüğünü zannediyorsunuz?" dedi.

CHP’Lİ BAKAN: GÜVENİ ZEDELER

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, polis memurunun açığa alınmasının siyasal bir refleks olduğunun altını çizerken, şu ifadeleri kullandı:

Eskişehir’de görevli bir polis memuru, Abdullah Öcalan ve yürütülen sürece dair eleştirel görüşlerini içeren bir video nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı. Sorun disiplin işlemi değil; eleştirinin devlet eliyle bastırılmasıdır. Bu kadar hızlı ve ölçüsüz yaptırım, idari tarafsızlıktan çok siyasal bir refleksi çağrıştırıyor. Sayın Bakan, “toplumsal mutabakat” iddiasındaysanız, farklı fikirlere ve haklı hassasiyetlere tahammül göstermelisiniz. Konuşanı cezalandırma yaklaşımı toplumsal rıza üretmez; güveni zedeler. Bu polis memurunun tepkisi, terör gerçeğiyle yaşamış bir toplumun evlatlarının hassasiyetidir. Bu, cezalandırılacak değil, anlaşılması gereken bir reflekstir. Gerçek toplumsal mutabakat dinleyerek ve anlayarak kurulur, susturarak ve ötekileştirerek değil. İçişleri Bakanlığı “derhal” başlattığı incelemenin detaylarını ve polis memurunun hangi gerekçeyle görevden uzaklaştırdığını açıklamalıdır.

İYİ PARTİLİ POYRAZ: TÜM SÜREÇLERİNİ BEN ÜSTLENİYORUM

İYİ Parti Genel Sekteri Uğur Poyraz da tepki göstererek, “Seni doğuran annenin ellerinden öpüyorum! Seni, bu millete yetiştiren babanın ellerinden öpüyorum! Benim adım da Uğur Poyraz ise; Senin bu haklı isyanında senin yanında her şeyimle durmazsam namerdim! Adli ve idari tüm süreçlerini ben üstleniyorum!” ifadelerini kullandı.

POLİS MEMURU NE DEMİŞTİ?

Eskişehir'de bir polis memuru açılım süreci nedeniyle uyuyamadığını belirterek, "Seçimleri ‘Öcalan çıkacak’ diyerek kazanan, bugün o Öcalan’a ‘sayın’ deme yarışına girerek, yol yürüyenler mutlaka kaybederler. Türk milletinin yanında olacaksınız! Bu ülke kolay kurulmadı. Lanet olsun! Yol yürüyeceğiniz insan mı kalmadı? Her gün örgüte yakın olan insanlar, utanmadan arlanmadan sinir uçlarımızı kaşıyorlar. ‘Apo çıkacakmış, Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu Kürdistan olacakmış…’ Bunlar hayal! Bunların altında kalırsınız! Siyasilere güvenmeyin. Burada her zaman son sözü Türk milleti söyler. Bu süreç başladığından beri uyku uyuyamıyorum.” dedi.