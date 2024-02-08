1. Lig ekibi Adem Ljajic'e talip oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor’un başkanı Engin Koyun transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Sağlam’ın onay vermesi halinde Adem Ljajic için harekete geçeceklerini söyleyen Koyun, “Adem Ljajic gündemimizde Novi Pazar ile Antalya’da kampta olan Ljajic'in son durumunu görmek için Ertuğrul Sağlam’ın yardımcıları Antalya’ya gitti Teknik ekipten Adem Ljajic'le ilgili olumlu rapor gelirse kadromuza katmayı düşünüyoruz Ertuğrul Hoca'nın olumlu raporunda sonra transferi bitirmeyi planlıyoruz Hakan Arslan'la ilgili girişimimiz oldu ancak Hakan Sivasspor'da devam edecek" dedi.

PERFORMANSI

Türkiye’de daha önce Beşiktaş’ta forma giyen Adem Ljajic, siyah-beyazlı formayla çıktığı 85 maçta 18 gol 26 asist kaydetti.