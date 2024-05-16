1. Lig'de ilk yarı finalist belli oldu

Trendyol 1. Lig'de; Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı play off maçlarının heyecanı başladı. 1. Lig Play-Off 1. Turu'nda ilk karşılaşma Bodrumspor ile Boluspor arasında oynandı.

Bodrum İlç Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazanmayı başardı. Goller; 80. dakikada Celal Dumanlı ve 90+7. dakikada Haqi Osman'dan geldi.

Bodrum FK bu sonuçla yarı finale yükseldi. Bodrum FK'nın Trendyol 1. Lig Play-Off Yarı Finali'ndeki rakibi bu akşam saat 20.00'de başlayacak Çorum FK - Kocaelispor maçının galibi galibi olacak.

Bodrum FK: 2 - Boluspor: 0

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Abdullah Uğur Sarı

Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen, Burak Çoban (Dk. 89 Pedro Brazao), Ahmet Aslan, Musah Mohammed, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 90+3 Haqi Osman), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 64 Celal Dumanlı)

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin, Jefferson, Berk Yıldız, Gigic, Oulare (Dk. 87 Camara), Onur Ulaş, Vusal Iskandarlı (Dk. 71 Hakan Bilgiç), Avramovski, Batuhan İşçiler (Dk. 87 Tunahan Çiçek)

Goller: Dk. 80 Celal Dumanlı, Dk. 90+7 Haqi Osman (Bodrum FK)

Kırmızı kartlar: Dk. 90+8 Omar Imeri (Yedek kulübesinde) (Bodrum FK), Dk. 90+9 İshak Karaoğul (Yedek kulübesinde) (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Oulare, Dk. 36 Gigic (Boluspor), Dk. 70 Kenan Özer, Dk. 77 Ali Aytemur, Dk. 90+7 Haqi Osman (Bodrum FK)