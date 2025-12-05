İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasında 21 kişi hakkında yapılan tutukluluk incelemesinde karar çıktı. Yeniçağ gazetesi olarak, 19 kişi hakkında tahliye kararı verildiğini duyurmuştuk. Bugün ise tahliye edilen 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

11 İSİM HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Yeniçağ'a konuşan CHP’nin avukatı İsmail Emre Telci, yakalama kararını doğruladı. Telci, itiraz sonrası yakalama kararını verenin İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği olduğunu söyledi. Savcılığın itirazı sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler şu şekilde:

Çağatay Takaoğlu, Engin Gönül, Onur Gülin, Bulut Aydöner, Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Savaş Can, Fikri, Murat Demir, Faruk Ceyhan, Arzu Can ve Burak Arslan.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 11 Kasım’da, İBB soruşturmasının yürütüldüğü ana dosyada hakkında soruşturması tamamlanan 407 kişi hakkında tefrik kararı vererek iddianameyi hazırladı.

Başta CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olmak üzere sanıklar hakkında binlerce yıl hapis cezası istendi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti. Tensip zaptının düzenlenmesinin ardından yargılama süreci başlayacak.

Ana dosyada hakkındaki soruşturma tamamlanmayan 21 isimlerden Burak Arslan, Savaş Can, Onur Gülin, Yusuf Yüce, Doğukan Arıcı, Bulut Aydöner, İbrahim Can Yaman, Örsan Çetin, Arzu Can, Çağatay Takaoğlu, Fikri Murat Demir, İlkay Onok, Engin Gönül, Faruk Ceyhan, Ali Arslan, Alper Yıldırım, Eyüp Karataş, Nihat Kolaber ve Sonkan Turan, yapılan tutukluluk incelemesiyle dün tahliye edilmişti. Tahliye edilenler arasında İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un bacanağı İbrahim Can Yaman da yer almıştı. Tahliye edilenler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve her ayın 1'i ve 15'inde imza atılması şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Tutukluluk incelemesinde İmamoğlu'nun şoförleri Recep Cebeci ve Zekai Kırat’ın tutuklama gerekçelerinde belirtilen nedenlerin ortadan kalkmaması ve adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yeterli olmayacağı kanaatiyle tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmişti.