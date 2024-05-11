1. Lig'e dramatik veda. Averajla küme düştüler

Kaynak: Haber Merkezi / AA
1. Lig'e dramatik veda. Averajla küme düştüler
Trendyol 1. Lig'in son haftasında Gençlerbirliği ile berabere kalan Tuzlaspor, 2. Lig'e düştü.

Trendyol 1. Lig'de 34. hafta maçlarının ardından düşen son takım belli oldu.

Daha önce Giresunspor ve Altay, Trendyol 1. Lig'e veda etmişti. Bugünkü karşılaşmalar sonrasında da Tuzlaspor, 2. Lig'e düştü.

Tuzlaspor, sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla 38 puanda kalan Tuzlaspor, aynı puana sahip Şanlıurfaspor'un averajla gerisinde 16. sırada normal sezonu bitirirken, bu kulvarda küme düşen 3. ve son takım oldu.

Gençlerbirliği ise 51 puanla ligi 8. sırada tamamladı.

Tuzlaspor: 1 - Gençlerbirliği: 1
Stat: Sancaktepe 15 Temmuz
Hakemler: Yasin Kol, Ali Tuna, Hüsnü Emre Çelimli
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Samet Asatekin, Gökhan Akkan (Dk. 82 Sadık Baş), Awuku, Çağrı Giritlioğlu, Hikmet Çiftçi, Ba, Bangoura, Togui (Dk. 66 Stankovski), Mehmet Coşkun (Dk. 82 Ahmethan Köse), Mamba
Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Nzaba, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Oğuzhan Berber, Amilton (Dk. 87 Musa Çağıran), Buğra Çağıran, Akabueze, Ensar Kemaloğlu, Melih Bostan (Dk. 68 Özgür Çek), Yatabare
Goller: Dk. 31 Awuku (Kendi kalesine) (Gençlerbirliği), Dk. 90+2 Sadık Baş (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Ba, Dk. 86 Hikmet Çiftçi (Tuzlaspor), Dk. 54 Akabueze, Dk. 90+11 Özgür Çek (Gençlerbirliği)

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