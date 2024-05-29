1. ligi işgal ettiler

Kaynak: Haber Merkezi
1. ligi işgal ettiler

Profesyonel liglerin normal sezon perdesi kapandı, şampiyonlar taç giydi ve küme düşenler kaderine razı oldu. TFF 1. Lig'de ilginç bir tablo oluştu.

Süper Lig'de normal sezonun son düdüğü çaldı. Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Pendikspor ve MKE Ankaragücü, küme düşmenin hüznünü yaşayan takımlar oldu.

TFF 1. Lig'de ise Eyüpspor ve Göztepe, şampiyonluk sevincini Süper Lig'e yükselme mutluluğuyla taçlandırdı.

İSTANBUL'DAN 5 TAKIM

TFF 1. Lig'de Tuzlaspor'un küme düşüşü kesinleşti. Ümraniyespor ise ligde kalmayı başardı. TFF 2. Lig'de Esenler Erokspor ve Amed Sportif, liglerinde zirveye çıkarak 1. Lig'e terfi etti.

Buna göre gelecek sezon 1. Lig'de; Ümraniyespor, Pendikspor, Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Esenler Erokspor olmak üzere 5 İstanbul ekibi mücadele edecek.

Sosyal medyada İstanbul takımları 1. Ligi istila etti yorumu dikkat çekti.

SON 2 TAKIM BELLİ OLACAK

Diğer yandan, 30 Mayıs'ta yapılacak TFF 1. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor ile Bodrumspor, Süper Lig'in kapısını aralamak için karşı karşıya gelecek.

Bu mücadeleden biri Süper Lig'e adını yazdıracak, diğeri ise 1. Lig'de kalmaya devam edecek. TFF 2. Lig'de ise yarı final rövanş maçları bugün sahne alacak.

Kastamonuspor, kendi evinde Iğdır FK'ya ev sahipliği yapacak, Van Spor ise 1461 FK'yı ağırlayacak. Bu maçların sonuçlarına göre TFF 1. Lig'de yer alacak son iki takım belirlenecek.

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