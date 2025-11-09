TFF 1. lig'de zirvede yer alan takımları yakından ilgilendiren karşılaşmada Erzurumspor, Erokspor'u konuk etti. İki takım için büyük önem taşılan karşılaşmada ilk pozisyonu Eruzurumspor buldu. 7'de Martin Rodriguez, ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top az farkla kalenin yanından dışarı çıktı. İlk yarıda ev sahibi de Erokspor da pozisyona girmekte zorlandı. İlk 45 dakika 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda 56'da Erokspor tehlikeli geldi. Sol kanattan gelişen atakta Kanga'nın pasında Kayod, kaleci Orbanic ile kaleci ile karşıya kaldı. Kayod'un vuruşunda kaleci Orbanic gole izin vermedi. 50'de Erzurumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Furkan'ın pasıyla topla buluşan Orhan son çizgiye kadar inip yaptığı vuruşta kaleci topu meşin yuvarlağı çeldi. 68'de ev sahibi golü buldu. Crociata'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Eren Tozlu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu dakikadan sonra Erokspor baskısını arttırdı. 83'te skora denge geldi. Recep Niyaz'ın pasıyla topla buluşan Hamza Catakovic'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. Kalan dakikalarda sonuç değişmeyince mücadele 1-1 tamamlandı.

Bu skorlar Erzurum'a lider olarak gelen Erokspor, 27 puanlı Bodrum FK ve 26 puanlı Amedspor'un arkasında üçüncü sıraya düştü. Erzurum'un puanı ise 23 oldu.