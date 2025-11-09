Galatasaray'da sakatlığı bulunan İlkay Gündoğan, milli aranın ardından sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bodo/Glimt maçından önce sakatlanan ve sahalardan uzak kalan İlkay Gündoğan, milli arada açığını kapatmak için ekstra çalışacak.

İLKAY GÜNDOĞAN İÇİN FENERBAHÇE MAÇI HEDEF

İlkay Gündoğan'ın milli ara sonrası ligdeki Gençlerbirliği maçında kadroya alınması ve 1 Aralık'taki Fenerbahçe derbisinde tam hazır hale gelmesi planlanıyor.

Galatasaray'da bu sezon 7 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.