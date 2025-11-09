Galatasaray'da sakatlığı bulunan İlkay Gündoğan, milli aranın ardından sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bodo/Glimt maçından önce sakatlanan ve sahalardan uzak kalan İlkay Gündoğan, milli arada açığını kapatmak için ekstra çalışacak.

İlkay Gündoğan geri dönmek için harekete geçti! - Resim : 2

İLKAY GÜNDOĞAN İÇİN FENERBAHÇE MAÇI HEDEF

İlkay Gündoğan'ın milli ara sonrası ligdeki Gençlerbirliği maçında kadroya alınması ve 1 Aralık'taki Fenerbahçe derbisinde tam hazır hale gelmesi planlanıyor.

Galatasaray'da bu sezon 7 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

