Bu cihazlar artık WhatsApp kullanamayacak. Son tarih 1 mart

WhatsApp yeni bir karar aldı. Mart ayı itibariyle artık bazı telefonlar WhatsApp güncellemesi alamayacak.
Uygulama her ay düzenli olarak işletim sistemlerinin mesajla hizmetini kullanmasını geçersiz kılıyor ancak bu bildirimler sürekli yapılmıyor. Bu da bazı güvenlik açıklarının doğmasına sebep oluyor.
WhatsApp'ın teknik yeterliliğini sağlayamayan telefonlardan güncellemeler tek tek siliniyor.
Bu sorunu çözmenin tek yolu yeni bir akıllı telefon almak olarak yorumlanıyor.
İşte WhatsApp'a 1 Mart itibariyle veda edecek Android telefon modelleri:
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Ace 2
Samsung Galaxy S3 mini
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Xcover 2
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L5 II
LG Optimus F5
LG Optimus L3 II
LG Optimus L7II
LG Optimus L5 Dual
LG Optimus L7 Dual
LG Optimus F3
LG Optimus F3Q
LG Optimus L2 II
LG Optimus L4 II
LG Optimus F6 LG Enact
LG Lucid 2
LG Optimus F7
Lenovo A820
ZTE V956
ZTE UMI X2
ZTE Grand S Flex
ZTE Grand Memo
Sony Xperia M
İşte WhatsApp'a 1 Mart itibariyle veda edecek iOS telefon modelleri:
iPhone 5S
iPhone 6S
iPhone SE
iPhone 6S Plus