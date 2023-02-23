Bu cihazlar artık WhatsApp kullanamayacak. Son tarih 1 mart

WhatsApp yeni bir karar aldı. Mart ayı itibariyle artık bazı telefonlar WhatsApp güncellemesi alamayacak.

Uygulama her ay düzenli olarak işletim sistemlerinin mesajla hizmetini kullanmasını geçersiz kılıyor ancak bu bildirimler sürekli yapılmıyor. Bu da bazı güvenlik açıklarının doğmasına sebep oluyor.

WhatsApp'ın teknik yeterliliğini sağlayamayan telefonlardan güncellemeler tek tek siliniyor.

Bu sorunu çözmenin tek yolu yeni bir akıllı telefon almak olarak yorumlanıyor.

İşte WhatsApp'a 1 Mart itibariyle veda edecek Android telefon modelleri:

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Xcover 2

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6 LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Lenovo A820

ZTE V956

ZTE UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Sony Xperia M

İşte WhatsApp'a 1 Mart itibariyle veda edecek iOS telefon modelleri:

iPhone 5S

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus