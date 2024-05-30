1 Mayıs iddianamesi tamamlandı. 405 yıl hapis talebi

Geçtiğimiz 1 Mayıs İşçi Bayramında Taksim’e yürümek isteyip, yürüyüşlerinin polis tarafından kesilmesi sonucunda çıkan arbedede 30 kişi gözaltına alınmıştı. 25’i tutuklu 30 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelilere isnat edilen suçlar; "görevi yaptırmamak için direnme" "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" olarak belirtildi.

Bu kapsamda şüpheliler hakkında suçlarından dolayı 3 yıl dokuzar aydan 17’şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

NE OLMUŞTU?

Uzun yıllardır 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasının yolu AYM’ye yapılan başvuru sonucunda hak ihlali yapıldığı gerekçesi ile açılmıştı. Bunun üzerine CHP’nin yanı sıra birçok STK 2024 yılının 1 Mayıs’ını Taksim’de kutlayacaklarını açıklamışlardı.

İstanbul Valiliği ise güvenliği gerekçe göstererek Taksim alanının kutlamaya kapalı olduğunu açıkladı. CHP’nin ve STK’ların çağrısı ile Saraçhane’de toplanan 20 bin kadar vatandaş, ilerleyen saatlerde Taksim’e yürümeye başladı.

Polis ekiplerinin yolu kapatması sonrasında çıkan arbedede 30 şüpheli aynı gün ve takip eden günlerde gözaltına alınmış ve 25 kişinin yargılamalarına tutuklu olarak devam etmesi kararlaştırılmıştı.