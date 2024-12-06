1 Mayıs'ta terör örgütü propagandası davasında yeni gelişme

Fatih'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polisin uyarılarına rağmen dağılmayarak terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 17 sanık beraat etti.

1 Mayıs'ta tüm açık ve kapalı alanlardaki etkinliklerin yasaklanması kararına rağmen bazı gruplar Taksim Meydanı'na yürümek amacıyla çeşitli yerlerde toplanma çağrıları yapıldı. Polisin grupların toplanmasına karşı önlem aldığı Fatih'teki Pertevniyal Lisesi önündeki arama noktasında, Saraçhane Meydanı'na gitmek isteyen 17 kişilik bir grup kendilerine durdurmak isteyen polis ekiplerine taş ve sopalarla saldırdı. Yaşanan arbede sonrasında 17 kişi çevik kuvvet tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar, "Silahlı terör örgütü propagandası" suçundan ise 1 yıl 6 aydan, 7 yıl 6 aya kadar olmak üzere toplam 2 yıldan, 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasında, kararını açıklayan mahkeme heyeti tüm sanıkların üzerlerine atılı tüm suçlardan beraat etmelerine hükmetti.