1 Milyar 200 milyon liraya el konuldu. Bakan Yerlikaya açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
1 Milyar 200 milyon liraya el konuldu. Bakan Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de düzenlenen "Kuyu-12" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 43 şüpheliden 27'sinin tutuklandığını duyurdu. Yerlikaya operasyonla ilgili olarak 1 milyar 200 milyon liralık mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

Balıkesir'de 1 Milyar 200 milyon liralık tefeci operasyonu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de düzenlenen "Kuyu-12" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 43 şüpheliden 27'sinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Cemil Ay ile Ali Ay'ın yaptığı tefeci organize suç örgütünün çökertildiği bilgisini verdi.

Operasyon Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi. Yerlikaya, operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 27'sinin tutuklandığını açıkladı.

1 MİLYAR 200 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Bakanın yaptığı açıklamasının en önemli detayı, suçtan elde edilen 1 milyar 200 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmasıyla ilgiliydi.

Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine, çetelere ve tefecilere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı şöyle:

ali-yer1-001.jpg

yariioo-001.jpg

operasyon66.jpg

jasat44-001.jpg

kapak2233-001.jpg

İlgili Haberler
Tarikat liderinin oğlu Emlak Konut’a müdür yapıldı
Ayhan Bora Kaplan davasının kilit ismi Serdar Serçelik’ten bomba siyasetçi iddiası: Gizli bilgilere sahibim
Son Haberler
İkinci el otomobilde flaş gelişme. 100 bin lira geriledi galericiler tarih verdi Otomotiv
İkinci el otomobilde flaş gelişme. 100 bin lira geriledi galericiler tarih verdi
Tarihe ışık tutacak kazı Gündem
Tarihe ışık tutacak kazı
Eylem Tok hakkındaki davada yeni gelişme! Tarih belli oldu Gündem
Eylem Tok hakkındaki davada yeni gelişme! Tarih belli oldu
Marketlerde yeni dönem. Uygulanmaya başlandı Gündem
Marketlerde yeni dönem. Uygulanmaya başlandı
Batuhan Karadeniz veda etti Spor
Batuhan Karadeniz veda etti
YouTube Music yeni tasarımını duyurdu Teknoloji
YouTube Music yeni tasarımını duyurdu
Ali Koç bugün bırakıyor Spor
Ali Koç bugün bırakıyor