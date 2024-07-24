1 Milyar 200 milyon liraya el konuldu. Bakan Yerlikaya açıkladı

Balıkesir'de 1 Milyar 200 milyon liralık tefeci operasyonu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de düzenlenen "Kuyu-12" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 43 şüpheliden 27'sinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Cemil Ay ile Ali Ay'ın yaptığı tefeci organize suç örgütünün çökertildiği bilgisini verdi.

Operasyon Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi. Yerlikaya, operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 27'sinin tutuklandığını açıkladı.

1 MİLYAR 200 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Bakanın yaptığı açıklamasının en önemli detayı, suçtan elde edilen 1 milyar 200 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmasıyla ilgiliydi.

Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine, çetelere ve tefecilere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı şöyle: