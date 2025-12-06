Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış, 2023 yılında güvenlik görevlisi olarak üniversiteye alındığının ortaya çıkmasının ardından görevden alınan kardeşi Abdullah Alkış için Rektörlük Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğünde bir kişilik 'Büro Personeli' ilanı açtı.

Yaşanan olay, Odatv'nin Şırnak Üniversitesi'ndeki 'atama' haberiyle ortaya çıktı. Öte yandan Kardeş Abdullah Alkış’a ait olduğu belirtilen bir Facebook hesabından ise, 18 kasım tarihinde olayı doğrular nitelikte bir paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımda, ‘Bana ve abime düşman olanları çatlatacak şekilde üniversitede klimalı, bilgisayarlı, şahsıma özel odamda Büro Personeli olarak çalışmam için kadro ilanım dün itibarıyla yayınlandı. Merak etmeyin bu sefer her şeyi düşündük. Kadro benim için hazırlandı, ilan sadece kanun gereği prosedürdür, sıkıntı yok. Dualarınızı, tebriklerinizi şimdiden arayıp iletebilirsiniz, kabul ederim' sözleri sarf edildi.

HESAP GERÇEK DEĞİL DENİLDİ

Bu paylaşımın ardından üniversite, 02:01'de bir açıklama yaptı ve paylaşımın gerçek olmadığını öne sürdü. Aynı gün Haber7'ye konuşan Rektör Alkış ise, kardeşinin beş senedir Facebook hesabını kullanmadığını iddia etti. Gazeteci Edip Üzen'e de demeç veren Alkış, bu sefer kardeşinin böyle bir Facebook hesabı olmadığını öne sürdü.

Rektör Abdurrahim Alkış, yaşanan olayların ardından 3 Aralık Çarşamba 17:31'de skandal bir paylaşımda bulundu.

Alkış, paylaşımında, Oda TV, Halk TV, Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet gazetelerini 'kafir' ilan ederek, kendisi için ise 'Peygamberi bir yalnızlık yaşıyordum' dedi.

MUHALİF MEDYAYI 'KAFİR' İLAN ETTİ

Alkış yaptığı paylaşımda şunları söyledi, 'Son günlerde, sadece İlahiyat Profesörü ve mümin bir Rektör olduğum için, her taşında alnımın teri olan üniversitemizi ve şahsımı hedef tahtasına oturtan, ülkemizdeki fitne odağı kafir ve mürted odakların güdümündeki sözde haber mecraları Oda TV, Halk TV, Sözcü, Birgün, Cumhuriyet ve maalesef bunlarla aynı hizaya düşen bizim cenahtaki avanak medya mensupları ve ahmak köşe erbabı karşısında adeta peygamberi bir yalnızlık yaşıyordum.

Elhamdülillah, yol arkadaşlarım, dava kardeşlerim üzerlerinde emeği olan Rektörlerini o nübüvvetvari yalnızlıkta daha fazla bırakmaya razı olmadılar. Bugün Cihannüma Şırnak İl Temsilcisi ve üniversitemizin Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi M.Cabir Altıntaş, Anadolu Gençlik Derneği Şırnak İl Temsilcisi, aynı zamanda danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Erol Kılıçlı ve Memur-Sen / Eğitim-Bir-Sen Şırnak İl Başkanımız Abdullah Çatı ile çok hayırlı, feyizli, bereketli bir istişarede bulunduk.

Bu istişare neticesinde, Şehri-Nuh Platformumuz çatısı altında topladığımız 35 İslami sivil toplum kuruluşumuz; dinsiz, kafir ve müfteri medyanın aleyhimize ürettiği iftira ve tezvirata karşı, 5 Aralık Cuma günü, Cuma namazının hemen akabinde saat 13:30’da üniversitemiz kampüs girişinde toplanarak bir basın açıklaması yapacaktır.'

Rektörün, Facebook kullanmadığını söylediği Abdullah Alkış ise rektör abisinin 'kafir medyaya darbe indireceğini' iddia etti.

Abdullah Alkış'ın 4 Aralık Perşembe 22:28'de yaptığı paylaşım şu şekilde,