1 milyon 500 bin liralık vurgun! Kombi dolandırıcıları suçüstü yakalandılar

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kırşehir’de aradıkları kişileri kombi bakım kampanyası adı altında dolandırıcılık yapan 4 kişi düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Çete operasyon kapsamında 1 milyon 500 liralık vurgun yaptıkları öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aradıkları kişileri kombi bakımı kampanyası adı altında dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda, şüphelilerin "0850" numaralı telefonlardan aramalar yapıp, uygun fiyatlı sigortalı kombi bakımı yapacaklarını ve garanti süresini uzatacaklarını söyledikleri belirlendi.

1 milyon 500 bin liralık vurgun! Kombi dolandırıcıları suçüstü yakalandılar

Kırşehir merkezli çetenin Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Karabük, Aydın, Afyonkarahisar, Sinop, Amasya, Bartın, Kırıkkale, Çanakkale, Antalya, Manisa, Denizli, Burdur, Kütahya, Balıkesir, Isparta, Uşak, Muğla, Aksaray, Bilecik, Giresun ve Çankırı'da kendilerini kombi bölge servisi olarak tanıttıkları, bakım için ikamete geldiklerinde ise olmadığı halde farklı arızalar varmış gibi tamirat ve parça değişimi yapmış gibi göstererek yüksek meblağlarda para talep ettikleri tespit edildi.

1 milyon 500 bin liralık vurgun! Kombi dolandırıcıları suçüstü yakalandılar

Çetenin ayrıca sahte fatura düzenleyip güven kazandığı da belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 1 milyon 500 bin TL dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerden L.D. ve D.A., yetkili servis görünümünde dolandırıcılık yaparken suçüstü yakalandı. Y.V. ve M.G. ise Kervansaray Mahallesi'nde takiple gözaltına alındı.

Şüphelilerin 100'den fazla dolandırıcılık kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.Diğer yandan evlere kombi için gittikleri belirlenen şüpheliler güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

1 milyon 500 bin liralık vurgun! Kombi dolandırıcıları suçüstü yakalandılar

1 milyon 500 bin liralık vurgun! Kombi dolandırıcıları suçüstü yakalandılar

Son Haberler
Juventus, Kolo Muani için gemileri yaktı. Adı Galatasaray ile anılıyordu
Juventus, Kolo Muani için gemileri yaktı. Adı Galatasaray ile anılıyordu
Yakalanacağını anlayınca balkondan atladı! Ayağı kırıldı
Yakalanacağını anlayınca balkondan atladı! Ayağı kırıldı
Dünyadaki meşhur şifalı sular... Hangi su neye iyi geliyor?
Dünyadaki meşhur şifalı sular... Hangi su neye iyi geliyor?
Başsavcılık harekete geçti! Serenay Sarıkaya'nın menajeri Ayşe Barım’a resen soruşturma başlatıldı
Başsavcılık harekete geçti! Serenay Sarıkaya'nın menajeri Ayşe Barım’a resen soruşturma başlatıldı
Muslera son kararını yönetime bildirdi. Galatasaray’da kalacak mı?
Muslera son kararını yönetime bildirdi. Galatasaray’da kalacak mı?