1 milyon liralık kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: İHA
1 milyon liralık kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep İl Jandarma ekipleri kentte düzenlediği operasyonda değeri 1 milyon 50 lira olan akaryakıt ele geçirildi.


Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı personelleri, Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yaptı. Personellerin yaptığı fiziki ve teknik takip sonucu Şehitkamil ilçesinde gümrükten kaçak halde geçirilmiş akaryakıt ticareti yaptığı tespit edilen M.Ş. isimli kişinin garajına jandarma personelleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon 50 bin TL olan 11 bin 400 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.
Ekipler tarafından yakalanan M.Ş isimli vatandaş gözaltına alınarak hakkında yasal işlemler başlatıldı.

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