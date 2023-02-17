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  • Berfu Yenenler fahiş kira artışlarına isyan etti. ''1 odalı eve 50 bin TL kira mı vereceğiz''

Berfu Yenenler fahiş kira artışlarına isyan etti. ''1 odalı eve 50 bin TL kira mı vereceğiz''

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler "Türkiye'de konut fiyatları aralık ayında yüzde 167.8 arttı" haberini görünce isyan etti.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 15:29
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''1 odalı eve 50 bin TL kira mı vereceğiz'' Berfu Yenenler fahiş kira artışlarına isyan etti

Berfu Yenenler fahiş kira artışlarına isyan etti. ''1 odalı eve 50 bin TL kira mı vereceğiz''
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Deprem bölgesindeki çocuklar için yardım toplayan Berfu ve Eser Yenenler çifti, İstanbul depremine dair uyarılardan korkarak evlerine test yaptırmışlardı. Şehir merkezinden uzakta müstakil evde oturan çiftten Berfu Yenenler gördüğü bir haberle çileden çıktı.

"Türkiye'de konut fiyatları aralık ayında yüzde 167.8 arttı" haberini gören Berfu Yenenler isyan etti.

Berfu Yenenler sosyal medyada bu haberi paylaşıp "Bunu nasıl kimse denetlemez durduramaz bir şey yapamaz 1 odalı eve 50 bin TL kira mı vereceğiz ne yapacağız? Mesela ne istiyorsunuz artık ben anlamadım ya da kümesleri ev diye 10.000.000'a satmak normal mi oldu artık?" diyerek kızdı.

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