1 Ton 549 kilogram ele geçirildi. İran'dan getirildi

Kaynak: AA
1 Ton 549 kilogram ele geçirildi. İran'dan getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İran'dan getirildiği tespit edilen 1 ton 549 kilo uyuşturucunun İstanbul ve Yalova'da düzenlenen operasyonla ele geçirildiğini açıkladı. Haberi sosyal medya üzerinden duyuran Yerlikaya olayla ilgili 8 kişinin yakalandığını duyurdu

İstanbul ve Yalova'da düzenlenen “NARKOÇELİK-30” operasyonlarında İran’dan ülkemize getirildiği tespit edilen 1 Ton 549 kilo Metamfetamin ele geçirildi Operasyonlarda zehir taciri ve imalatçısı 8 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu sosyal medya üzerinden duyururken, şunları söyledi:

Ülkemizi ulusal ve uluslararası zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız.

Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız devam edecek.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ve Yalova İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu;

Organize Suç Örgütü tarafından İran’dan emdirme yöntemiyle ülkemize gönderilen uyarıcı maddeleri ayrıştırma ve imal etmekle görevli uzman şahısların İran'dan İstanbul’a gönderildiği ve Uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri Yalova’daki ayrıştırma ve çoğaltım merkezi olarak kullanılan çiftlik evine yerleştirerek, uyarıcı madde üretimine başlandığının tespit edilmesi üzerine İstanbul’da 8 farklı adrese düzenlenen operasyonda; 240 kg metamfetamin ele geçirildi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle Yalova’nın Altınova ilçesinde 2 farklı adrese düzenlenen operasyonda; 1 ton 259 ton kg sıvı halde metamfetamin, 50 kg kristal halde metamfetamin ve 77 kg ara kimyasal madde ele geçirildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve operasyonlara destek veren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

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