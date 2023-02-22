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1 ton 63 kilo uyuşturucu yakalandı

İstanbul'da son üç haftada uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 12 farklı ilçede düzenlenen operasyonlarda toz, likit ve hap türünde toplam 1 ton 63 kilo 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskınlarda 4’ü yabancı uyruklu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 16:14
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1 ton 63 kilo uyuşturucu yakalandı

1 ton 63 kilo uyuşturucu yakalandı
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İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu ile ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

Narkotik polisi tarafından 29 Ocak ile 21 Şubat tarihleri arasında Bahçelievler, Avcılar, Şişli, Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Kağıthane, Ümraniye, Arnavutköy ve Kadıköy ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.

Baskınlarda 670 kilo 660 gram sıvı metamfetamin, 109 kilo 620 gram kristal metamfetamin, 117 kilo 890 gram marijuana, 66 kilo 300 gram kokain, 42 kilo 100 gram sentetik kannabinoid, 28 kilo 750 gram toz esrar, 5 kilo 300 gram likit esrar, 14 bin 900 adet ecstasy hap, 1 kilo 155 gram ectasy hap tozu ve 36 kilo kimyasal madde ele geçirildi. Baskınlarda 4’ü yabancı uyruklu 28 şüpheli gözaltına alınırken, 1 ruhsatsız tabancaya da el konuldu.

ŞEKERE ENJEKTE EDİLMİŞ

Toplam 1 ton 63 kilo 60 gram uyuşturucu maddenin, hassas burunlu dedektör köpeklerle ele geçirildiği operasyonlarda, 'elektronik sigara likidinde uyuşturucu ticareti' görenleri hayrete düşürdü. 

Uyuşturucu tacirlerinin, sıvı esrar maddesini elektronik sigara aparatına doldurarak müşterilerine pazarladıkları ortaya çıkarken, çocukların kullandıkları yumuşak şekerlerin içine de şırınga ile enjekte ettikleri tespit edildi.

Öte yandan, aynı zaman aralıklarında İstanbul genelinde ilçe ve asayiş ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda ve operasyonlarda ise 2 bin 939 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Yakalanan şüphelilerin 363'ünün ise çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandıkları aktarıldı.

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